Анна родилась в Кропивницком. В школьные годы она уже знала, что свяжет жизнь с журналистикой. Все потому, что тогда она была среди участников клуба журналистики для подростков в родном городе. Благодаря упорному труду, девушку заметили медийщики и предложили работу. Сначала она была репортером, а позже работала радиоведущей. Как развивалась карьера знаменитости, что известно о ее жизни и где она сейчас, читайте на Show24.

От журналистки до шеф-редактора: карьерный путь Анны Жижи

После школы Анна поступила в Кировоградский национальный университет им. В. Винниченко, где получила специальность преподавателя английского языка. Но внутренний голос подсказывал, что журналистика – настоящее призвание.

Анна Жижа в 1 классе / Фото из инстаграма ведущей

В студенческие годы девушка перебралась в Киев. В 1999 году начала работать редактором в общественном объединении Internews Ukraine. В 2003 – получила работу на телеканале "Тонис", а через год стала ведущей.

С каждым годом телевизионная карьера Анны поднималась. К примеру, в 2007 она уже была выпускающим редактором программы "TV-TabloID", через год стала шеф-редактором популярного утреннего шоу "Подъем", а в 2011 получила такую же должность только в программе "Ревизор". Сама Жижа вспоминала, что вложила в этот проект всю душу. Она отвечала за всю креативную составляющую, и считает, что это ее гордость.

Ольга Фреймут в программе "Ревизор" / Фото из открытых источников

Параллельно Анна вела программы "Репортер" и "Абзац!", однако в 2019 году покинула "Новый канал" и перешла в компанию Star Media.

В феврале 2022 года на "Новом канале" вышел первый выпуск новой программы "Ревизоры на пороге". Анна создала этот проект вместе с Викторией Бурдуковой. Его суть заключалась в том, что выбирались три гостиницы из трех регионов Украины, отельеры ходили в гости друг к другу, где оценивали соперников.

Однако через несколько дней началась полномасштабная война, а съемки шоу приостановили.

Анна Жижа в проекте "Ревизоры на пороге" / Фото "Нового канала"

Кто угрожал Анне Жиже и будет ли новый сезон "Ревизора"?

Недавно медийщица рассказала, что во время съемок программы "Ревизор" команда работала в постоянном давлении, ведь постоянно получала угрозы.

Угрожали очень часто. Звонили чиновники, называли фамилию и говорили: "Вы понимаете, что я сделаю с вами и вашим каналом?" Но никакие угрозы не оправдались,

– отметила шеф-редактор проекта.

Из-за такой тяжелой эмоциональной атмосферы Анна не хочет возвращаться в проект, но не исключает, что новый сезон может выйти после окончания войны. По ее мнению, это должен быть обновленный формат с учетом новых реалий украинцев.

Где сейчас Анна Жижа?

Сегодня медийщица живет и работает в Украине. Она посвятила себя кинематографу и работает над сериалами и полнометражными фильмами.

К примеру, сериал "Поезд", который рассказывает о первом эвакуационном рейсе Укрзализныци из Харькова на запад Украины в первый день войны, получил главный приз на итальянском сериальном фестивале.

А сейчас Анна работает над полнометражным фильмом об архитекторе Владиславе Городецком. Что касается личной жизни, то Жижа никогда не высказывалась на эту тему.