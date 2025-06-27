Прикольний інцидент, – Антоніна Хижняк розсекретила, як потрапила у відео Білого дому

Днями на офіційній сторінці Білого дому опублікували відео, де з'явилася жінка, надзвичайно схожа на Антоніну Хижняк, зірку серіалу "Спіймати Кайдаша". У мережі одразу припустили, що автори ролика могли скористатися штучним інтелектом і змоделювати образ на основі світлин акторки з відкритих джерел.

Водночас тепер сама Антоніна пояснила, як її обличчя опинилося у відео Білого дому. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Сніданок з 1+1".

До теми Антоніна Хижняк відреагувала на відео Білого дому, де використали її обличчя

Як з'ясувалося, спочатку Антоніна теж вирішила, що її "зігенерував" ШІ. Та, придивившись до деталей, впізнала знайоме приміщення – виявилося, це відео вона свого часу записувала для стокового відеобанку.

Мені й досі дивно. Уявіть, серед мільярдів відео вони обрали саме це. Навряд чи вони знали, що я українка. Але мені здається, для нас це прикольний інцидент. А може, навіть знак якоїсь прихованої підтримки,

– зазначила Хижняк.

"ЖВЛ представляє": дивіться відео онлайн

Що таке стоки? Це спеціальні сайти або онлайн-платформи, де люди можуть продавати та купувати готові фотографії, відео, музику чи ілюстрації. Наприклад, фотограф зробив гарну світлину заходу сонця, завантажив його на сток, а хтось інший (наприклад, рекламне агентство чи медіа) може купити цей знімок для свого проєкту.

У якому ролику з'явилося відео з Антоніною Хижняк

Кадри з Антоніною Хижняк використали в офіційному відео Білого дому, яке презентувало законопроєкт адміністрації Дональда Трампа. Його суть – скасувати податок на понаднормову роботу в США.

У цьому ролику Антоніна в синій сорочці сиділа за ноутбуком в офісному приміщенні. На столі в неї стояла чашка і лежали записники.