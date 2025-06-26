Українська акторка зняла відео, в якому жартівливо прокоментувала ролик Білого дому. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова "Антоніна Хижняк вже у Голлівуді": українську акторку впізнали на новому відео Білого дому

Антоніна Хижняк зізналась, що близько сотні разів отримала повідомлення з відео, де видно її обличчя. Тож у відповідь вона зняла гумористичну сценку, де підколола Трампа та пояснила, "як потрапила до Білого дому".

Хижняк продемонструвала нібито діалог з президентом США Дональдом Трампом. Той запитав у неї, чи має вона костюм. І коли отримав ствердну відповідь, попросив дозволу використати її обличчя. Акторка ж у відповідь замовила п'ять ЗРК Patriot для України.

Реакція Антоніни Хижняк на відео Білого дому:

Колеги й підписники відзначили гумор акторки та написали безліч позитивних коментарів.

Анна Саліванчук: "Не розгубилась, обожнюю";

Наталка Денисенко: "Ти просто геній";

"Правильні переговори, всі при костюмах";

"Це ж треба до такого додуматись".

Що відомо про відео з обличчям Антоніни Хижняк

На сторінці Білого дому оприлюднили відео на підтримку нового законопроєкту про податки. У ролику позує жінка, дуже схожа на акторку Антоніну Хижняк.

У мережі припустили, що пресслужба Білого дому використала штучний інтелект для створення відео. ШІ могли натренувати з допомогою фото Антоніни Хижняк, взятих з відкритих джерел.