Подібність між Антоніною Хижняк і жінкою у відео помітили експерти ІМІ, передає Show 24. Ролик слугував презентацією нового законопроєкту адміністрації Дональда Трампа щодо скасування податку на понаднормову оплату праці у США.

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У дописі немає маркування про те, що відео згенероване штучним інтелектом. Однак в ІМІ запідозрили, що ролик створений саме з його допомогою.

Зокрема, ШІ-моделі, яких використали для створення контенту, могли бути натреновані на фото Антоніни Хижняк з відкритого доступу. Невідомо, чи давала на це згоду сама акторка. Наразі вона не прокоментувала ситуацію.

Білий дім показав відео, згенероване ШІ:

Українці впізнали Антоніну Хижняк на відео. Одні у коментарях жартують, а інші з подивом запитують – чи давала акторка згоду на використання її зображень:

"Мотря, це ти?";

"Антоніна Хижняк вже у Голлівуді";

"Ви знали, що це ШІ-симуляція відомої української акторки Антоніни Хижняк? Будемо сподіватися, що ми отримаємо кілька батарей Patriot в обмін на її бездоганну гру";

"Відео, згенероване ШІ, з акторкою. Ви питали її дозволу?";

"Ви використали фото української актриси Антоніни Хижняк для створення відео з використанням штучного інтелекту. Саме тому ми потребуємо правового регулювання використання АІ. Сподіваюся, Антоніна Хижняк звернеться до суду, щоб захистити свої права".

Зауважимо, контенту, створеного з допомогою ШІ, стає щоразу більше. У трендах тіктоку та ютубу за останній час потрапила пісня "Не летів би, але мушу". Вона також згенерована з допомогою штучного інтелекту.