Люди опублікували тисячі відео під пісню "Не летів би, але мушу" у тіктоці, пише Show 24. У мережі також можна знайти чимало позитивних відгуків про неї.

До речі Тікток розриває новий тренд під пісню Dame Un Grrr: що відомо про виконавців

Останні три роки українська музика стає все більш популярною. З'являються молоді артисти, які створюють пісні, що потрапляють у тренди, та відроджуються старі треки. Зараз у тіктоці віруситься композиція "Не летів би, але мушу", яку, ймовірно, створив штучний інтелект – про це у мережі пишуть багато користувачів.

Відео у тіктоці під пісню "Не летів би, але мушу":

Реакція мережі на пісню "Не летів би, але мушу"

"Мелодія надзвичайно красива. Виконання неперевершене. Дякую вам за працю".

"Дуже приємно слухати цю пісню. Плачу від спогадів, емоцій і почуттів. Дякую!"

"Слухаю вже раз десятий. Супер".

"Файна пісня. Я сьогодні цілий день її слухаю та з хворою спиною танцюю якось".

"Браво. Яка гарна пісня про кохання. Дякую".

"Дякуємо, пісня розпалила душу й серце. Українці, ви супер".

"Не летів би, але мушу": слухайте пісню онлайн

Раніше ми писали, що в тренди тіктоку потрапила пісня "Туман танцює по землі", яку створив штучний інтелект.