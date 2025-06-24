Люди опубликовали тысячи видео под песню "Не летел бы, но должен" в тиктоке, пишет Show 24. В сети также можно найти немало положительных отзывов о ней.

Кстати Тикток разрывает новый тренд под песню Dame Un Grrrr: что известно об исполнителях

Последние три года украинская музыка становится все более популярной. Появляются молодые артисты, которые создают песни, попадающие в тренды, и возрождаются старые треки. Сейчас в тиктоке вирусится композиция "Не летел бы, но должен", которую, вероятно, создал искусственный интеллект – об этом в сети пишут многие пользователи.

Видео в тиктоке под песню "Не летел бы, но должен":

Реакция сети на песню "Не летел бы, но должен"

"Мелодия чрезвычайно красивая. Исполнение непревзойденное. Спасибо вам за труд".

"Очень приятно слушать эту песню. Плачу от воспоминаний, эмоций и чувств. Спасибо!"

"Слушаю уже раз десятый. Супер".

"Файна песня. Я сегодня целый день ее слушаю и с больной спиной танцую как-то".

"Браво. Какая хорошая песня о любви. Спасибо".

"Спасибо, песня разожгла душу и сердце. Украинцы, вы супер".

"Не летел бы, но должен": слушайте песню онлайн

Ранее мы писали, что в тренды тиктока попала песня "Туман танцует по земле", которую создал искусственный интеллект.