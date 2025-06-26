Сходство между Антониной Хижняк и женщиной в видео заметили эксперты ИМИ, передает Show 24. Ролик служил презентацией нового законопроекта администрации Дональда Трампа об отмене налога на сверхурочную оплату труда в США.

К слову Очень волнуюсь, – Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" и высказался об участии в шоу

В заметке нет маркировки о том, что видео сгенерировано искусственным интеллектом. Однако в ИМИ заподозрили, что ролик создан именно с его помощью.

В частности, ИИ-модели, которых использовали для создания контента, могли быть натренированы на фото Антонины Хижняк из открытого доступа. Неизвестно, давала ли на это согласие сама актриса. Пока она не прокомментировала ситуацию.

Белый дом показал видео, сгенерированное ИИ:

Украинцы узнали Антонину Хижняк на видео. Одни в комментариях шутят, а другие с удивлением спрашивают – давала ли актриса согласие на использование ее изображений:

"Мотря, это ты?";

"Антонина Хижняк уже в Голливуде";

"Вы знали, что это ИИ-симуляция известной украинской актрисы Антонины Хижняк? Будем надеяться, что мы получим несколько батарей Patriot в обмен на ее безупречную игру";

"Видео, сгенерированное ИИ, с актрисой. Вы спрашивали ее разрешения?";

"Вы использовали фото украинской актрисы Антонины Хижняк для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Именно поэтому мы нуждаемся в правовом регулировании использования ИИ. Надеюсь, Антонина Хижняк обратится в суд, чтобы защитить свои права".

Заметим, контента, созданного с помощью ИИ, становится все больше. В трендах тиктока и ютуба за последнее время попала песня "Не летел бы, но должен". Она также сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.