В то же время теперь сама Антонина объяснила, как ее лицо оказалось в видео Белого дома. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Завтрак с 1+1".

К теме Антонина Хижняк отреагировала на видео Белого дома, где использовали ее лицо

Как выяснилось, сначала Антонина тоже решила, что ее "согенерировал" ИИ. Но, присмотревшись к деталям, узнала знакомое помещение – оказалось, это видео она в свое время записывала для стокового видеобанка.

Я до сих пор удивляюсь. Представьте, среди миллиардов видео они выбрали именно это. Вряд ли они знали, что я украинка. Но мне кажется, для нас это прикольный инцидент. А может, даже знак какой-то скрытой поддержки,

– отметила Хижняк.

"ЖВЛ представляет": смотрите видео онлайн

Что такое стоки? Это специальные сайты или онлайн-платформы, где люди могут продавать и покупать готовые фотографии, видео, музыку или иллюстрации. Например, фотограф сделал хорошую фотографию заката, загрузил его на сток, а кто-то другой (например, рекламное агентство или медиа) может купить этот снимок для своего проекта.

В каком ролике появилось видео с Антониной Хижняк

Кадры с Антониной Хижняк использовали в официальном видео Белого дома, которое презентовало законопроект администрации Дональда Трампа. Его суть – отменить налог на сверхурочную работу в США.

В этом ролике Антонина в синей рубашке сидела за ноутбуком в офисном помещении. На столе у нее стояла чашка и лежали записные книжки.