24 листопада, 17:26
Актор Арам Арзуманян потрапив у лікарню з травмою черепа

Марія Примич
Основні тези
  • Актор Арам Арзуманян отримав травму голови, впавши в оркестрову яму під час вистави в Харкові, і зараз перебуває під наглядом лікарів.
  • Вистави з його участю перенесені або замінені іншим актором, а сам Арзуманян висловив вдячність за підтримку.

Актор Арам Арзуманян отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у Харкові.

Актор впав в оркестрову яму під час виконання фінального номера вистави Ladies’ Night, пише 24 Канал з посиланням на PaleArt_official. Інцидент стався у Харкові вчора, 23 листопада. 

Степан Гіга бореться за життя: 66-річний артист у лікарні у важкому стані

Арам Арзуманян уже вийшов на зв'язок в інстаграмі. Він повідомив, що лежить у відділенні нейрохірургії. Актор записав відеозвернення з синцем під оком.

Для когось оркестрова яма – це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа, зараз в лікарні лежу, відновлююсь, 
– сказав Арзуманян.

Актор подякував людям за підтримку, зокрема харківським глядачам. 

Все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити, 
– додав він. 

Арам Арзуманян звернувся до прихильників: відео з інстаграму актора

Вистава Ladies’ Night сьогодні відбудеться у Дніпрі, але замість Арама Арзуманяна буде інший актор. Вистава "Особливо одружений таксист", що була запланована на 25 листопада в Одесі, перенесена на 26 лютого.

Хто з артистів бореться з важкою хворобою?

  • Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко перебуває у комі. Вже два місяці співак бореться з туберкульозним менінгітом.

  • Близькі Клименка відкрили збір коштів на його лікування. 

  • PARFENIUK розповів, що спілкувався з Михайлом 13 жовтня, за місяць до свого дня народження. Фронтмен гурту ADAM привітав колегу і відправив відео. Ілля помітив, що він лежить на лікарняному ліжку.

  • "У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз", – повідомив PARFENIUK. 