Актор Арам Арзуманян потрапив у лікарню з травмою черепа
- Актор Арам Арзуманян отримав травму голови, впавши в оркестрову яму під час вистави в Харкові, і зараз перебуває під наглядом лікарів.
- Вистави з його участю перенесені або замінені іншим актором, а сам Арзуманян висловив вдячність за підтримку.
Актор Арам Арзуманян отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у Харкові.
Актор впав в оркестрову яму під час виконання фінального номера вистави Ladies’ Night, пише 24 Канал з посиланням на PaleArt_official. Інцидент стався у Харкові вчора, 23 листопада.
Не пропустіть Степан Гіга бореться за життя: 66-річний артист у лікарні у важкому стані
Арам Арзуманян уже вийшов на зв'язок в інстаграмі. Він повідомив, що лежить у відділенні нейрохірургії. Актор записав відеозвернення з синцем під оком.
Для когось оркестрова яма – це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа, зараз в лікарні лежу, відновлююсь,
– сказав Арзуманян.
Актор подякував людям за підтримку, зокрема харківським глядачам.
Все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити,
– додав він.
Арам Арзуманян звернувся до прихильників: відео з інстаграму актора
Вистава Ladies’ Night сьогодні відбудеться у Дніпрі, але замість Арама Арзуманяна буде інший актор. Вистава "Особливо одружений таксист", що була запланована на 25 листопада в Одесі, перенесена на 26 лютого.
Хто з артистів бореться з важкою хворобою?
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко перебуває у комі. Вже два місяці співак бореться з туберкульозним менінгітом.
Близькі Клименка відкрили збір коштів на його лікування.
PARFENIUK розповів, що спілкувався з Михайлом 13 жовтня, за місяць до свого дня народження. Фронтмен гурту ADAM привітав колегу і відправив відео. Ілля помітив, що він лежить на лікарняному ліжку.
"У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз", – повідомив PARFENIUK.