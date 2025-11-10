Як на початку кар'єри виглядав Артем Пивоваров, який зібрав декілька Палаців спорту

Артем Пивоваров давно став улюбленцем публіки як в Україні, так і за кордоном. Його унікальна музика, подекуди шалені виступи на сцені та харизматичність просто не можуть не здивувати.

Сам Артем родом із Вовчанська, Харківської області. У підлітковому віці Пивоваров займався роком, та після 9 класу вступив до медичного коледжу у Харкові. Ба більше, артист навіть приймав пологи. Дивіться у матеріалі 24 Каналу, як на початку кар'єри виглядав Пивоваров.

Як виглядав Артем Пивоваров на початку кар'єри?

Та попри роботу за фахом, виконавець продовжував займатись музикою. Це допомагало йому позбуватись стресу та напруги.

Артем Пивоваров на початку кар'єри / Фото з інстаграму

Тоді Артем вже мав перші татуювання, а також віддавав перевагу довшому волоссю.

Коли співак працював асистентом анестезіолога, то відчував застій. Він навіть почав вживати спиртні напої, щоб розслабитись після роботи.

Це був постійний процес, коли я розумів, що мені складно, боляче, я не усвідомлював, що робити та куди мені рухатися,

– відверто розповів Пивоваров.

Та все змінилось, коли він познайомився з музичним гуртом, з яким вирушив у перший тур. З цього моменту професійна кар'єра артиста почала набирати поступових обертів.

Артем Пивоваров на початку кар'єри / Фото з інстаграму

Із зачісками співак доволі часто експериментував. Як уже згадували, спершу було довге волосся, пізніше почав укладати чубчик набік, а згодом взагалі голив боки голови, а волосся, яке залишалось посередині, фарбував у білий колір.

Артем Пивоваров із пофарбованим волоссям / Фото з інстаграму

Свого часу також зав'язував волосся у хвостик, щоб урізноманітнити свій стиль.

Артем Пивоваров на початку кар'єри / Фото з інстаграму

Однією з найперших популярних пісень артиста стала "Дежавю". Раніше Артем випускав треки двома мовами – українською та російською, сьогодні ж співає тільки українською.

У кліпі на загадану пісню співак постав з оновленим стилем – волосся під каре, пов'язка на голові та ще більше татуювань.

Артем Пивоваров у кліпі "Дежавю" / Скриншот із відео

Далі з'явились "Моя ніч", "Маніфест", "Рандеву" та колаборації з іншими відомими артистами. Пивоваров до сьогодні продовжує шукати себе у музиці, адже експериментує з проєктами, співпрацями та стилем музики. Одним із найкращих проєктів слухачі вважають "Твої вірші, мої ноти".

Та під час нещодавнього концерту у Києві артист повідомив, що закриває два проєкти: "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса". Водночас анонсував вихід нового альбому наступного року та представив нову пісню "Аве Марія".

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров / Фото JetSetter

Сьогодні стиль Артема Пивоварова помітно змінився. Для виступів у Палаці спорту артисту створили декілька образів, в яких він виходив на сцену. Але це ще не кінець, адже співак відіграв тільки три виступи з семи запланованих.

Образ Артема Пивоварова на третьому концерті у Палаці спорту: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що у червні цього року виконавець став заслуженим артистом України, а Юрій Рибчинський, який прийшов на концерт зіркового колеги, заявив, що після семи концертів у Палаці спорту Артем Пивоваров заслуговує звання народного артиста.

Попри те, що артист закриває проєкт "The Вуса", днями він випустив спільну пісню зі Степаном Гігою під назвою Mamma Mia.