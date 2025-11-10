Как в начале карьеры выглядел Артем Пивоваров, который собрал несколько Дворцов спорта

Артем Пивоваров давно стал любимцем публики как в Украине, так и за рубежом. Его уникальная музыка, иногда безумные выступления на сцене и харизматичность просто не могут не удивить.

Сам Артем родом из Волчанска, Харьковской области. В подростковом возрасте Пивоваров занимался роком, но после 9 класса поступил в медицинский колледж в Харькове. Более того, артист даже принимал роды. Смотрите в материале 24 Канала, как в начале карьеры выглядел Пивоваров.

Может заинтересовать После разрыва с Потапом и съемок для Netflix: где сейчас Мишель Андраде

Как выглядел Артем Пивоваров в начале карьеры?

Но несмотря на работу по специальности, исполнитель продолжал заниматься музыкой. Это помогало ему избавляться от стресса и напряжения.

Артем Пивоваров в начале карьеры / Фото из инстаграма

Тогда Артем уже имел первые татуировки, а также предпочитал длинные волосы.

Когда певец работал ассистентом анестезиолога, то чувствовал застой. Он даже начал употреблять спиртные напитки, чтобы расслабиться после работы.

Это был постоянный процесс, когда я понимал, что мне сложно, больно, я не осознавал, что делать и куда мне двигаться,

– откровенно говоря рассказал Пивоваров.

Но все изменилось, когда он познакомился с музыкальной группой, с которой отправился в первый тур. С этого момента профессиональная карьера артиста начала набирать постепенных оборотов.

Артем Пивоваров в начале карьеры / Фото из инстаграма

С прическами певец довольно часто экспериментировал. Как уже упоминали, сначала были длинные волосы, позже начал укладывать челку набок, а впоследствии вообще сбривал бока головы, а волосы, которые оставались посередине, красил в белый цвет.

Артем Пивоваров с окрашенными волосами / Фото из инстаграма

В свое время также завязывал волосы в хвостик, чтобы разнообразить свой стиль.

Артем Пивоваров в начале карьеры / Фото из инстаграма

Одной из самых первых популярных песен артиста стала "Дежавю". Ранее Артем выпускал треки на двух языках – украинском и русском, сегодня же поет только на украинском.

В клипе на загаданную песню певец предстал с обновленным стилем – волосы под каре, повязка на голове и еще больше татуировок.

Артем Пивоваров в клипе "Дежавю" / Скриншот из видео

Далее появились "Моя ночь", "Манифест", "Рандеву" и коллаборации с другими известными артистами. Пивоваров до сих пор продолжает искать себя в музыке, ведь экспериментирует с проектами, сотрудничеством с другими артистами и стилем музыки. Одним из лучших проектов слушатели считают "Твои стихи, мои ноты".

Но во время недавнего концерта в Киеве артист сообщил, что закрывает два проекта: "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса". В то же время анонсировал выход нового альбома в следующем году и представил новую песню "Аве Мария".

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров / Фото JetSetter

Сегодня стиль Артема Пивоварова заметно изменился. Для выступлений во Дворце спорта артисту создали несколько образов, в которых он выходил на сцену. Но это еще не конец, ведь певец отыграл только три выступления из семи запланированных.

Образ Артема Пивоварова на третьем концерте во Дворце спорта: смотрите видео онлайн

Напомним, что в июне этого года исполнитель стал заслуженным артистом Украины, а Юрий Рыбчинский, который пришел на концерт звездного коллеги, заявил, что после семи концертов во Дворце спорта Артем Пивоваров заслуживает звания народного артиста.

Несмотря на то, что артист закрывает проект "The Вуса", на днях он выпустил совместную песню со Степаном Гигой под названием "Mamma Mia".