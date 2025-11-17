Довів до сліз: Пивоваров подарував свою гітару сину військового просто на концерті

16 листопада, завершилась серія концертів Артема Пивоварова у київському Палаці спорту. Під час шоу стався зворушливий момент – співак подарував свою гітару сину військового.

Пивоваров звернув увагу на хлопця, який стояв у фан-зоні, і запросив його на сцену. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку iryna_expert.

Артем Пивоваров розповів історію, як у 9-річному віці знайшов свою першу гітару на вулиці – вона була без струн. Артист назвав цю подію найособливішою у житті.

Я жив на той час у бабусі та дідуся. Ходив із цією гітарою пів року, наспівував пісні, без струн. Сусіди були незадоволені цим. Через деякий час ми спробували з моїм дідусем поставити струни. Я почав придумувати свої перші мелодії,

– поділився Пивоваров.

На цьому моменті Артем розплакався, а через кілька секунд продовжив розповідь. Через 13 років помер його дідусь, а згодом не стало міста, гітари й гаража, де вона зберігалась.

Ця гітара подарувала мені цілий світ. Ця гітара познайомила мене з багатьма людьми. Завдяки цій гітарі я почав писати свої перші пісні в 12 років. Ця гітара подарувала мені неймовірні можливості. Ця гітара познайомила мене з людьми, з якими я почав крокувати й писати музику на студії, свої перші роботи,

– зазначив артист.

Згодом Пивоваров подарував сину військового гітару, яка висіла в нього на плечі. Артист попросив, аби через 13 років хлопець запросив його на свій концерт, на що той відповів: "Добре". Після цього вони обійнялись.

Повне відео з історією Артема опублікували в тікток-акаунті derizemlyakarina.

Артем Пивоваров розповів історію про першу гітару: дивіться відео онлайн

У дописі Ірина зазначила, що коли Артем Пивоваров почав розповідати історію про свою першу гітару, в залі запанувала тиша, кожне слово пробирало до мурах, люди плакали.

Бо це було не про шоу. Це було про вдячність. Про силу нашого народу. Про те, як один жест може запалити віру в серці дитини й в серці кожного з нас,

– додала вона.

