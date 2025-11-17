Довел до слез: Пивоваров подарил свою гитару сыну военного прямо на концерте
- Артем Пивоваров во время концерта в Киеве подарил свою гитару сыну военного, пригласив его на сцену.
- Певец рассказал трогательную историю о своей первой гитаре, которая вдохновила его на музыкальный путь.
16 ноября, завершилась серия концертов Артема Пивоварова в киевском Дворце спорта. Во время шоу произошел трогательный момент – певец подарил свою гитару сыну военного.
Пивоваров обратил внимание на парня, который стоял в фан-зоне, и пригласил его на сцену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу iryna_expert.
Артем Пивоваров рассказал историю, как в 9-летнем возрасте нашел свою первую гитару на улице – она была без струн. Артист назвал это событие самым особенным в жизни.
Я жил в то время у бабушки и дедушки. Ходил с этой гитарой полгода, напевал песни, без струн. Соседи были недовольны этим. Через некоторое время мы попробовали с моим дедушкой поставить струны. Я начал придумывать свои первые мелодии,
– поделился Пивоваров.
На этом моменте Артем расплакался, а через несколько секунд продолжил рассказ. Через 13 лет умер его дедушка, а затем не стало города, гитары и гаража, где она хранилась.
Эта гитара подарила мне целый мир. Эта гитара познакомила меня со многими людьми. Благодаря этой гитаре я начал писать свои первые песни в 12 лет. Эта гитара подарила мне невероятные возможности. Эта гитара познакомила меня с людьми, с которыми я начал шагать и писать музыку на студии, свои первые работы,
– отметил артист.
Впоследствии Пивоваров подарил сыну военного гитару, которая висела у него на плече. Артист попросил, чтобы через 13 лет парень пригласил его на свой концерт, на что тот ответил: "Хорошо". После этого они обнялись.
Полное видео с историей Артема опубликовали в тикток-аккаунте derizemlyakarina.
Артем Пивоваров рассказал историю о первой гитаре: смотрите видео онлайн
В заметке Ирина отметила, что когда Артем Пивоваров начал рассказывать историю о своей первой гитаре, в зале воцарилась тишина, каждое слово пробирало до мурашек, люди плакали.
Потому что это было не о шоу. Это было о благодарности. О силе нашего народа. О том, как один жест может зажечь веру в сердце ребенка и в сердце каждого из нас,
– добавила она.
Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?
Напомним, что Артем Пивоваров отыграл 7 концертов во Дворце спорта: 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября. Артист собрал аншлаги. В инстаграме он поделился, что всего было 73 тысячи человек.
Пивоваров выступал вместе с оркестром и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого. Он исполнял свои популярные песни, а также презентовал трек "Аве Мария" с нового альбома, который выйдет в следующем году.
Среди приглашенных гостей были Klavdia Petrivna, Надя Дорофеева, Лилу45 и Олег Скрипка. Они имеют совместные треки с Артемом – "Барабан", "Думы", "Радостно / Страшно", "Романс", которые выполнили вместе с ним на сцене.
Во время шоу проводились аукционы на нужды Сил обороны Украины. Кроме того, на первом концерте артист объявил о закрытии двух проектов: "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса".
Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Он стал первым артистом, который провел сразу семь концертов во Дворце спорта. Артему вручили сертификат рекордсмена во время последнего шоу.