Нова сторінка творчості: Пивоваров випустив потужний трек з альбому, над яким працював 5 років

Артем Пивоваров презентував нову пісню Ave Maria з майбутнього сольного альбому, який вийде у 2026 році. Цей трек – новий етап творчості співака.

Пісня поєднує різні музичні стилі й закликає жити вільно та любити. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Artem Pivovarov.

В Ave Maria можна почути голос Пивоварова і дитячий хор, що створює особливе звучання. Ця пісня вкотре демонструє багатогранність артиста.

Ave Maria – це нагадування про те, що всі ми прагнемо бути щасливими, кожен у свій спосіб. І, звісно, як кожна людина, яка прийшла у цей світ, маємо бути вдячними всесвіту, творцю за те, що вони пробачають нам всі наші помилки й дозволяють продовжувати насолоджуватися життям, оберігаючи та підтримуючи нас і всі наші рішення,

– поділився Артем.

Співак також презентував кліп на свій новий трек.

Артем Пивоваров – Ave Maria: дивіться відео онлайн

Відеороботу знімали під час концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту. Цьогоріч співак зібрав одразу 7 Палаців спорту, які було занесено до Книги рекордів України. Про це повідомили в телеграм-каналі "Ми-Україна".

Артем Пивоваров оголосив про закриття двох своїх проєктів