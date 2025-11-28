Нова сторінка творчості: Пивоваров випустив потужний трек з альбому, над яким працював 5 років
Артем Пивоваров презентував нову пісню Ave Maria з майбутнього сольного альбому, який вийде у 2026 році. Цей трек – новий етап творчості співака.
Пісня поєднує різні музичні стилі й закликає жити вільно та любити. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Artem Pivovarov.
В Ave Maria можна почути голос Пивоварова і дитячий хор, що створює особливе звучання. Ця пісня вкотре демонструє багатогранність артиста.
Ave Maria – це нагадування про те, що всі ми прагнемо бути щасливими, кожен у свій спосіб. І, звісно, як кожна людина, яка прийшла у цей світ, маємо бути вдячними всесвіту, творцю за те, що вони пробачають нам всі наші помилки й дозволяють продовжувати насолоджуватися життям, оберігаючи та підтримуючи нас і всі наші рішення,
– поділився Артем.
Співак також презентував кліп на свій новий трек.
Артем Пивоваров – Ave Maria: дивіться відео онлайн
Відеороботу знімали під час концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту. Цьогоріч співак зібрав одразу 7 Палаців спорту, які було занесено до Книги рекордів України. Про це повідомили в телеграм-каналі "Ми-Україна".
Артем Пивоваров оголосив про закриття двох своїх проєктів
- Під час першого виступу в Палаці спорту співак повідомив, що закрив проєкт "Твої вірші, мої ноти", в рамках якого записав дуети з Максом Барських, Klavdia Petrivna, Надією Дорофєєвою та багатьма іншими.
- Крім того, він завершив роботу над проєктом "The Вуса".
- Водночас Пивоваров підкреслив, що це "нові можливості й перспективи". Тоді він також сказав, що свій новий альбом готував впродовж п'яти років.