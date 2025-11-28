Новая страница творчества: Пивоваров выпустил мощный трек из альбома, над которым работал 5 лет

Артем Пивоваров презентовал новую песню Ave Maria из будущего сольного альбома, который выйдет в 2026 году. Этот трек – новый этап творчества певца.

Песня сочетает разные музыкальные стили и призывает жить свободно и любить. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Artem Pivovarov.

В Ave Maria можно услышать голос Пивоварова и детский хор, что создает особое звучание. Эта песня в очередной раз демонстрирует многогранность артиста.

Ave Maria – это напоминание о том, что все мы стремимся быть счастливыми, каждый по-своему. И, конечно, как каждый человек, который пришел в этот мир, должны быть благодарными вселенной, создателю за то, что они прощают нам все наши ошибки и позволяют продолжать наслаждаться жизнью, оберегая и поддерживая нас и все наши решения,

– поделился Артем.

Певец также презентовал клип на свой новый трек.

Артем Пивоваров – Ave Maria: смотрите видео онлайн

Видеоработу снимали во время концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта. В этом году певец собрал сразу 7 Дворцов спорта, которые были занесены в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мы-Украина".

Артем Пивоваров объявил о закрытии двух своих проектов