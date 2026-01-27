Такого ще не було: Пивоваров виступить на фестивалі Faine Misto з унікальною метал-програмою
- Артем Пивоваров виступить як хедлайнер фестивалю Faine Misto з унікальною метал-програмою 2 серпня на Main Stage.
- Фестиваль Faine Misto відбудеться на "Арені Львів" з 31 липня до 2 серпня, а продаж квитків вже розпочався.
Влітку у Львові відбудеться великий музичний фестиваль Faine Misto. Поступово організатори події оголошують подробиці.
Так, стало відомо, що одним із хедлайнерів заходу буде Артем Пивоваров з унікальною метал-програмою. Інформація про це з'явилася на інстаграм-сторінці артиста.
Виступ Артема Пивоварова відбудеться 2 серпня на Main Stage. За словами співака, слухачів чекає зовсім інший звук: нові аранжування, екстрім-вокал і багато експериментів.
Я починав із метал музики, але ніхто не сказав, що я закінчив. Цього року я вперше виступаю на фестивалі Faine Misto з повним перезбиранням власного матеріалу в метал-форму. Для мене це не гра із жанром. Це спроба знайти іншу мову, яка витримує вагу тем, про які я давно думаю і говорю. Ну і відповідно зовсім інша сублімація всього цього, тому що я ріс на метал музиці також. Це можливість показати на більшу аудиторію, що у нас в країні важка музика на якісному рівні існує,
– розповів Артем.
Що відомо про Faine Misto у 2026 році?
- Фестиваль відбудеться на території "Арени Львів". Попередні три роки локацією був !Fest Republic.
- Подія триватиме три дні поспіль – з 31 липня до 2 серпня.
- Продаж квитків уже стартував: в інстаграмі фестивалю вказано, що продано 31% квитків.
- Окрім Артема Пивоварова, на Faine Misto виступлять LELY45, BRYKULETS, гурт ДК Енергетик, ZWYNTAR, MegamasS.