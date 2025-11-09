На концерті Пивоварова у Палаці спорту зникло світло: артист завершив шоу гімном України

Учора, 8 листопада, Артем Пивоваров відіграв другий із семи концертів у київському Палаці спорту. Наприкінці шоу зникло світло через російський обстріл, що був напередодні.

Артист разом із командою вирішив завершити концерт символічно. Вони заспівали гімн України, передає 24 Канал з посиланням на фан-акаунт Пивоварова у тіктоці.

Немає світла через учорашній обстріл. Це якась магія, що ми закінчили повністю всю програму, і нам відключили світло. Я дуже вдячний всім, хто залишився,

– сказав Артем Пивоваров зі сцени.

Артист попросив хорову капелу імені Л.М. Ревуцького, яка також брала участь у концерті, спуститися на сцену. Разом із колективом і своєю командою Пивоваров виконав "Ще не вмерла Україна".

На підключення генератора у нас би пішло мінімум 30 хвилин. В області почалася тривога. Концерт відбувся та це найголовніше,

– поділився Пивоваров у Threads.

Під час концерту Пивоварова у Палаці спорту вимкнули світло / Скриншот з Threads

Коли ще відбудуться концерти Пивоварова у Палаці спорту?