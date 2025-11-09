Укр Рус
Show24 Музика На концерті Пивоварова у Палаці спорту зникло світло: артист завершив шоу гімном України
9 листопада, 14:27
2

На концерті Пивоварова у Палаці спорту зникло світло: артист завершив шоу гімном України

Марія Примич
Основні тези
  • Під час другого концерту Артема Пивоварова в Києві зникло світло через російський обстріл.

  • Артист завершив виступ виконанням гімну України разом з командою і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького.

     

Учора, 8 листопада, Артем Пивоваров відіграв другий із семи концертів у київському Палаці спорту. Наприкінці шоу зникло світло через російський обстріл, що був напередодні.

Артист разом із командою вирішив завершити концерт символічно. Вони заспівали гімн України, передає 24 Канал з посиланням на фан-акаунт Пивоварова у тіктоці.

Не пропустіть Оркестр, спецефекти та улюблені треки: як пройшов перший концерт Пивоварова у Палаці спорту

Немає світла через учорашній обстріл. Це якась магія, що ми закінчили повністю всю програму, і нам відключили світло. Я дуже вдячний всім, хто залишився, 
– сказав Артем Пивоваров зі сцени.

Артист попросив хорову капелу імені Л.М. Ревуцького, яка також брала участь у концерті, спуститися на сцену. Разом із колективом і своєю командою Пивоваров виконав "Ще не вмерла Україна".

@pivovarov_official_fan ЯКИЙ СИЛЬНИЙ МОМЕНТ #гімнукраїни #артемпивоваров #палацспорту ♬ оригінальний звук - pivovarov_official_fan

На підключення генератора у нас би пішло мінімум 30 хвилин. В області почалася тривога. Концерт відбувся та це найголовніше, 
– поділився Пивоваров у Threads

Під час концерту Пивоварова у Палаці спорту вимкнули світло / Скриншот з Threads

Коли ще відбудуться концерти Пивоварова у Палаці спорту?

  • Загалом восени Артем Пивоваров зіграє 7 концертів у Палаці спорту. Наступні шоу відбудуться 9, 12, 14, 15 та 16 листопада.

  • Сьомий Палац спорту артист оголосив під час першого концерту, що відбувся 7 листопада. Також він заявив, що наступного року вийде новий альбом. 

  • Пивоваров презентує масштабне унікальне шоу з оркестром, спецефектами та улюбленими треками: "Дежавю", "Міраж", "Маніфест", "Думи", "Там у тополі", "Барабан" та іншими.