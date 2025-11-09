На концерте Пивоварова во Дворце спорта погас свет: артист завершил шоу Гимном Украины

Вчера, 8 ноября, Артем Пивоваров отыграл второй из семи концертов в киевском Дворце спорта. В конце шоу погас свет из-за российского обстрела, который был накануне.

Артист вместе с командой решил завершить концерт символично. Они спели Гимн Украины, передает 24 Канал со ссылкой на фан-аккаунт Пивоварова в тиктоке.

Нет света из-за вчерашнего обстрела. Это какая-то магия, что мы закончили полностью всю программу, и нам отключили свет. Я очень благодарен всем, кто остался,

– сказал Артем Пивоваров со сцены.

Артист попросил хоровую капеллу имени Л.М. Ревуцкого, которая также участвовала в концерте, спуститься на сцену. Вместе с коллективом и своей командой Пивоваров исполнил "Ще не вмерла Украина".

На подключение генератора у нас бы ушло минимум 30 минут. В области началась тревога. Концерт состоялся и это самое главное,

– поделился Пивоваров в Threads.

Во время концерта Пивоварова во Дворце спорта выключили свет / Скриншот с Threads

Когда еще состоятся концерты Пивоварова во Дворце спорта?