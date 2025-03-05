Артистам знову можна виїжджати за кордон, але є нюанси: що саме змінилося

Кабінет Міністрів з'ясував питання про перетин кордону військовозобов'язаними митцями й медійниками. Тепер артистам знову можна виїжджати з України, однак правила дещо змінилися.

Заступник міністра культури Андрій Наджос повідомив про нововведення у процедурі виїзду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Раніше всі звернення щодо перетину кордону отримувало Міністерство культури. Тепер їх спрямовуватимуть у відповідні інституції, які перевірятимуть документи. Наприклад, кінодіячів направлять у Держкіно, а медійників – у Держтелерадіокомпанію.

Звідти верифікований пакет документів передадуть у Мінкульт. Це має прискорити рішення та зробити його більш відповідальним.

Подати документи до Мінкульту потрібно мінімум за 15 днів до виїзду. Список документів – це запрошення та військово-обліковий документ. Медійники повинні мати чітке редакційне завдання та наказ на відрядження.

Після цього Мінкульт видасть лист сприяння перетину кордону. Тепер його підписуватиме тільки міністр або виконувач його обов'язків. Перебувати за кордоном можна не більше 60 днів з дня перетину кордону. Лише у винятках цей термін можуть продовжити.

Додамо, Мінкульт також планує розробити алгоритм для артистів та митців, які хочуть виїхати з України, щоб зібрати кошти для Сил Оборони. Після повернення потрібно буде прозвітувати – у яку бригаду направлять гроші та яка це сума.

Серед інших нововведень:

юридичним особам важливо мати статус критичності;

фізичні особи-підприємці зможуть подаватись на виїзд, якщо вони вже три роки зареєстровані та провадять діяльність.

Ця постанова стане чинною після публікації 6 березня в "Урядовому кур'єрі".

Що було напередодні

Минулого тижня Мінкульт з 3 березня призупинив видачу листів сприяння до ДПСУ щодо виїзду митців і медійників за кордон. Серед причин – те, що понад 500 чоловіків таким чином покинули Україну та не повернулися.

Деякі артисти поскаржились через це рішення. Фронтмен гурту "1914" Дмитро Кумар заявив про фінансові збитки, а Дмитро Шуров повідомив про перенесення туру "Краще Що Є".