Причетні троє неповнолітніх дівчат: поліція розкрила нові деталі нападу на артистів "Гуцулії"
- Поліція встановила, що в нападі на артистів "Гуцулії" брали участь троє неповнолітніх дівчат, яким 15 і 17 років.
- На батьків дівчат і ще одного хлопця складено протоколи за неналежне виховання, а всіх дорослих, що надали алкоголь, притягнуто до відповідальності.
Поліція оприлюднила нові подробиці щодо нападу на артистів ансамблю "Гуцулія". Виявилося, в інциденті брали участь троє неповнолітніх дівчат.
Стало відомо, яке покарання їм загрожує. Про це пише 24 Канал з посиланням на портал Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Поліція встановила: одній з дівчат 15 років, іншим двом – 17, усі з Шептицького.
На одну з 17-річних дівчат складено адміністративні протоколи за ст. 173 та ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за дрібне хуліганство (непристойну поведінку, порушення громадського порядку) та розпивання алкоголю або перебування у стані сп'яніння в громадському місці. За це їй може загрожувати штраф, громадські роботи або інше адмінпокарання.
На батьків (або опікунів) двох інших дівчат і ще одного 17-річного хлопця склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП за те, що вони неналежно виконували обов'язки з виховання дітей. Це тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Двох дорослих, які купили алкоголь і дали його дітям, теж притягнули до відповідальності – за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Стаття 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Усі матеріали справи передали до суду, який згодом вирішить, які саме покарання застосувати.
Що відомо про напад на артистів ансамблю "Гуцулія"?
- 7 грудня на заправці ОККО в місті Шептицький у Львівській області до автобуса артистів Івано-Франківського національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" увірвалися шестеро хлопців та троє дівчат. Вони почали провокували конфлікт, а згодом застосували фізичне насильство.
- Троє артистів ансамблю та водій автобуса травмовані. В одного з них – перелом, інші отримали забої та садна.
- Правоохоронці вже встановили чотирьох молодиків, причетних до нападу, трьом з яких повідомлено про підозру в хуліганстві. Через те, що четвертий підозрюваний переховується, підозру вручили його батькові.