На Львівщині вночі побили артистів ансамблю "Гуцулія": у МВС розкрили деталі слідства

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про перші результати розслідування нападу на артистів ансамблю "Гуцулія".

За його словами, поліція вже встановила учасників інциденту та здійснила перші процесуальні кроки. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Ігора Клименка.

Правоохоронці вже встановили чотирьох молодиків, які були причетні до нападу. Виявляється, це юнаки віком від 17 до 21 року.

Трьом з них вже повідомили про підозру в хуліганстві, скоєному групою осіб. Четвертий підозрюваний переховується, тому повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Одному з фігурантів справи суд призначив цілодобовий домашній арешт. Поліція наполягає на таких самих запобіжних заходах і для інших хлопців.

Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події – за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень,

– додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, що після конфлікту нападники не були затримані одразу, а поліціянти, які прибули на виклик, спілкувалися з ними в доволі спокійній манері – попри агресивну та зухвалу поведінку. Відео з місця подій у фейсбук опублікував художній керівник ансамблю "Гуцулія" Василь Шеремет.

Що відомо про інцидент?