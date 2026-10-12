Ассія Ахат показала своїх дорослих синів та розкрила, чим вони займаються

Українська співачка та скрипалька Ассія Ахат, яка здобула популярність у 2000-х, рідко розповідає про особисте життя. Однак нещодавно артистка зробила виняток і поділилася подробицями про своїх синів Данила та Філіпа.

З'ясувалося, що обидва сини виконавиці нині мешкають за кордоном. Про те, як склалося їхнє життя, Ассія Ахат розповіла в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

За словами артистки, її старший син Данило оселився в грузинському місті Батумі. Там він живе разом із дружиною, яка є грузинкою.

Син Данило / скриншот з відео

Натомість молодший син Філіп пов'язав своє майбутнє зі Сполученими Штатами Америки.

Хлопець нещодавно закінчив американський університет, а після навчання вирішив розвиватися у сфері фінансів. Філіп уже заснував власну компанію та працює у США. Ахат не приховує, що пишається його досягненнями.

Філіп нещодавно закінчив університет в Америці. Він уже відкрив компанію і працює в Америці. Він фінансист, бізнесмен. Я дуже ним пишаюся. Мої сини найкращі,

– поділилася співачка.

Син Філіп / скриншот з відео

Під час розмови артистка також згадала про свою 8-річну онуку. Дівчинка вже захоплюється музикою та вчиться грати на скрипці, як і її знаменита бабуся.

Вона милується мною, як і я нею. Вона неймовірна дівчинка, і вже грає на скрипці. Це дівчинка, про яку можна тільки мріяти,

– зізналася Ахат.

До слова, вперше Ассія Ахат стала мамою у 18 років. Поки її тодішній чоловік служив в армії, вона виховувала Данила за підтримки своєї бабусі. Філіп же народився у другому шлюбі артистки з підприємцем Ігорем Баленком.

Ассія Ахат з чоловіком / скриншот з відео

Молодший син співачки досить рано почав знайомитися з роботою: спершу викладав товари в супермаркетах, а згодом допомагав батькові з бізнесом.

Співачка виглядає просто неймовірно. Виявляється, Ассія Ахат сама підстригає собі чубчик без допомоги стилістів.



