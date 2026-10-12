З'ясувалося, що обидва сини виконавиці нині мешкають за кордоном. Про те, як склалося їхнє життя, Ассія Ахат розповіла в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".
За словами артистки, її старший син Данило оселився в грузинському місті Батумі. Там він живе разом із дружиною, яка є грузинкою.
Син Данило / скриншот з відео
Натомість молодший син Філіп пов'язав своє майбутнє зі Сполученими Штатами Америки.
Хлопець нещодавно закінчив американський університет, а після навчання вирішив розвиватися у сфері фінансів. Філіп уже заснував власну компанію та працює у США. Ахат не приховує, що пишається його досягненнями.
Філіп нещодавно закінчив університет в Америці. Він уже відкрив компанію і працює в Америці. Він фінансист, бізнесмен. Я дуже ним пишаюся. Мої сини найкращі,
– поділилася співачка.
Син Філіп / скриншот з відео
Під час розмови артистка також згадала про свою 8-річну онуку. Дівчинка вже захоплюється музикою та вчиться грати на скрипці, як і її знаменита бабуся.
Вона милується мною, як і я нею. Вона неймовірна дівчинка, і вже грає на скрипці. Це дівчинка, про яку можна тільки мріяти,
– зізналася Ахат.
До слова, вперше Ассія Ахат стала мамою у 18 років. Поки її тодішній чоловік служив в армії, вона виховувала Данила за підтримки своєї бабусі. Філіп же народився у другому шлюбі артистки з підприємцем Ігорем Баленком.
Ассія Ахат з чоловіком / скриншот з відео
Молодший син співачки досить рано почав знайомитися з роботою: спершу викладав товари в супермаркетах, а згодом допомагав батькові з бізнесом.
Співачка виглядає просто неймовірно. Виявляється, Ассія Ахат сама підстригає собі чубчик без допомоги стилістів.