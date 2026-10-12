Выяснилось, что оба сына певицы сейчас живут за границей. О том, как сложилась их жизнь, Ассия Ахат рассказала в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

По словам артистки, ее старший сын Данило обосновался в грузинском городе Батуми. Там он живет вместе с женой, которая является грузинкой.

Сын Данило / скриншот из видео

А вот младший сын Филипп связал свое будущее с Соединенными Штатами Америки.

Парень недавно окончил американский университет, а после учебы решил развиваться в сфере финансов. Филипп уже основал собственную компанию и работает в США. Ахат не скрывает, что гордится его достижениями.

Филипп недавно окончил университет в Америке. Он уже открыл компанию и работает в Америке. Он финансист, бизнесмен. Я очень им горжусь. Мои сыновья – лучшие,

– поделилась певица.

Сын Филипп / скриншот из видео

Во время беседы артистка также упомянула о своей 8-летней внучке. Девочка уже увлекается музыкой и учится играть на скрипке, как и ее знаменитая бабушка.

Она любуется мной, как и я ею. Она невероятная девочка и уже играет на скрипке. Это девочка, о которой можно только мечтать,

– призналась Ахат.

К слову, впервые Ассия Ахат стала мамой в 18 лет. Пока ее тогдашний муж служил в армии, она воспитывала Данилу при поддержке своей бабушки. Филипп же родился во втором браке артистки с предпринимателем Игорем Баленко.

Ассия Ахат с мужем / скриншот из видео

Младший сын певицы довольно рано начал знакомиться с работой: сначала выкладывал товары в супермаркетах, а впоследствии помогал отцу с бизнесом.

Певица выглядит просто невероятно. Оказывается, Ассия Ахат сама подстригает себе челку без помощи стилистов.