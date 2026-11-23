Співачка Катерина Гуменюк, яку слухачі знають як Ассоль, заінтригувала підписників новою публікацією в соцмережах.

Днями в інстаграмі артистка поділилася чорно-білим фото, на якому постала у весільній сукні поруч із коханим.

На світлині пара стоїть у храмі перед вівтарем. Співачка обрала білу сукню з довгим рукавом і довгою фатою, яка тягнеться за нею по підлозі. Її обранець постав поруч у темному костюмі.

Ассоль не стала розкривати подробиць і залишила під фото лише два емодзі – молитовні руки та біле серце. Водночас у коментарях користувачі почали вітати артистку.

Співачка Ассоль заінтригувала весільними фото / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що ще у вересні Ассоль підігріла інтерес до свого особистого життя. Тоді вона показала розкішні обручки від ювелірного бренду Tiffany & Co, натякнувши на заручини.

А тим часом американська співачка Майлі Сайрус підтвердила, що вона вдруге вийшла заміж.