У білій сукні та з довгою фатою: Ассоль заінтригувала ніжним фото з коханим
Співачка Катерина Гуменюк, яку слухачі знають як Ассоль, заінтригувала підписників новою публікацією в соцмережах.
Днями в інстаграмі артистка поділилася чорно-білим фото, на якому постала у весільній сукні поруч із коханим.
На світлині пара стоїть у храмі перед вівтарем. Співачка обрала білу сукню з довгим рукавом і довгою фатою, яка тягнеться за нею по підлозі. Її обранець постав поруч у темному костюмі.
Ассоль не стала розкривати подробиць і залишила під фото лише два емодзі – молитовні руки та біле серце. Водночас у коментарях користувачі почали вітати артистку.
Зазначимо, що ще у вересні Ассоль підігріла інтерес до свого особистого життя. Тоді вона показала розкішні обручки від ювелірного бренду Tiffany & Co, натякнувши на заручини.
А тим часом американська співачка Майлі Сайрус підтвердила, що вона вдруге вийшла заміж.