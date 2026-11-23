На днях в инстаграме артистка поделилась черно-белым фото, на котором она запечатлена в свадебном платье рядом с любимым.

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На снимке пара стоит в храме перед алтарем. Певица выбрала белое платье с длинным рукавом и длинной фатой, которая тянется за ней по полу. Ее избранник стоит рядом в темном костюме.

Ассоль не стала раскрывать подробностей и оставила под фото лишь два эмодзи – сложенные в молитве руки и белое сердце. При этом в комментариях пользователи начали поздравлять артистку.

Певица Ассоль заинтриговала свадебными фото / Скриншот из инстаграма

Отметим, что еще в сентябре Ассоль подогрела интерес к своей личной жизни. Тогда она продемонстрировала роскошные обручальные кольца от ювелирного бренда Tiffany & Co, намекнув на помолвку.

А тем временем американская певица Майли Сайрус подтвердила, что она вышла замуж во второй раз.