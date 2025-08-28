Цієї ночі Росія вкотре завдала комбінованого удару по Києву. Наслідки атаки фіксуються в різних районах столиці, пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі, серед яких діти.

Українські зірки відреагували на цинічну російську атаку по Києву. Вони висловили співчуття близьким загиблих і постраждалим, передає Show 24.

Не пропустіть Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Даша Квіткова

Уночі блогерка Даша Квіткова з сином, як і багато українців, прокинулась від вибухів і побігла в укриття. Вона закликала людей берегти одне одного і перебувати у безпечних місцях під час атаки.

Даша Квіткова з сином під час обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму блогерки

Олена Мандзюк

Блогерка Олена Мандзюк поширила в інстаграмі відео, на якому людина з-під завалів кричить: "Допоможіть!". Вона висловила співчуття сім'ям, які втратили близьких людей через російський терор.

"Допоможіть!" – цей крик з-під завалів сьогодні у Києві, крик прохання порятунку до кожного з нас, який буде лунати в нашій голові нескінченно, поки ми не поборемо страшного ворога, який безпідставно забирає життя наших дітей вночі, коли вони мирно сплять у своїх ліжках. Росія – терорист! Росія – зло! Все російське – терор! І поки це зло існує, жодне місто, жодна країна поряд не може бути безпечною,

– наголосила Мандзюк.

Олена Мандзюк про обстріл Києва / Скриншот з інстаграму блогерки

Христина Решетник

Серце розривається, бо зараз не з дітьми, які під вибухами всю ніч. І від несправедливості – їм стелять червоні хідники, а вони чекають, поки поїде Келлог, щоб вгатити по мирному населенню,

– написала Христина Решетник.

Христина Решетник про удар по Києву / Скриншот з її інстаграму

Ольга Сумська

28 серпня. Київ. Одна з найстрашніших ночей для столиці. Глибокі співчуття постраждалим у цьому пеклі. Все поряд, під вибухи здригались будинки. Вся ніч в паркінгу,

– зазначила Ольга Сумська.

На нічну атаку Росії на Київ також відреагували Женя Янович, Григорій Решетник, Джамала, Володимир Дантес, Наталія Могилевська, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва.

Реакції зірок на російську атаку / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли про небезпеку ще з вечора 27 серпня.

Унаслідок російської атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський і Деснянський райони столиці.

Російська армія знищила ракетою цілий під'їзд п'ятиповерхівки у Дарницькому районі Києва.

Станом на зараз відомо про 8 загиблих і 45 постраждалих, серед яких діти.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким загиблих унаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!