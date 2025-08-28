Этой ночью Россия в очередной раз нанесла комбинированный удар по Киеву. Последствия атаки фиксируются в разных районах столицы, повреждены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие, среди которых дети.

Украинские звезды отреагировали на циничную российскую атаку по Киеву. Они выразили соболезнования близким погибших и пострадавшим, передает Show 24.

Даша Квиткова

Ночью блогер Даша Квиткова с сыном, как и многие украинцы, проснулась от взрывов и побежала в укрытие. Она призвала людей беречь друг друга и находиться в безопасных местах во время атаки.

Даша Квиткова с сыном во время обстрела Киева / Скриншот из инстаграма блогера

Елена Мандзюк

Блогер Елена Мандзюк распространила в инстаграме видео, на котором человек из-под завалов кричит: "Помогите!". Она выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких людей из-за российского террора.

"Помогите!" – этот крик из-под завалов сегодня в Киеве, крик просьбы спасения к каждому из нас, который будет звучать в нашей голове бесконечно, пока мы не поборем страшного врага, который безосновательно забирает жизни наших детей ночью, когда они мирно спят в своих кроватях. Россия – террорист! Россия – зло! Все российское – террор! И пока это зло существует, ни один город, ни одна страна рядом не может быть безопасной,

– подчеркнула Мандзюк.

Елена Мандзюк об обстреле Киева / Скриншот из инстаграма блогера

Кристина Решетник

Сердце разрывается, потому что сейчас не с детьми, которые под взрывами всю ночь. И от несправедливости – им стелят красные дорожки, а они ждут, пока поедет Келлог, чтобы ударить по мирному населению,

– написала Кристина Решетник.

Кристина Решетник об ударе по Киеву / Скриншот из ее инстаграма

Ольга Сумская

28 августа. Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы. Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду. Все рядом, под взрывы содрогались дома. Вся ночь в паркинге,

– отметила Ольга Сумская.

На ночную атаку России на Киев также отреагировали Женя Янович, Григорий Решетник, Джамала, Владимир Дантес, Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева.

Реакции звезд на российскую атаку / Скриншоты из инстаграма

Что известно об обстреле Киева 28 августа?

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали об опасности еще с вечера 27 августа.

В результате российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы столицы.

Российская армия уничтожила ракетой целый подъезд пятиэтажки в Дарницком районе Киева.

По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и 45 пострадавших, среди которых дети.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!