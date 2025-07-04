"Київ вистояв одну з найстрашніших ночей": Зеленська прокоментувала атаку на столицю

У ніч проти 4 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У КМВА повідомили, що постраждали Солом'янський, Святошинський, Дніпровський, Дарницький, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

На черговий російський обстріл Києва відреагувала перша леді України Олена Зеленська. Вона опублікувала допис у соціальній мережі X (колишній твіттер), передає Show 24.

Не пропустіть "І знову страшна ніч": Ектор, Добринін, Сумська та інші зірки відреагували на обстріл Києва

Олена Зеленська написала, що "Київ вистояв одну з найстрашніших ночей за час російської агресії". Росіяни запустили по столиці та області дрони й ракети. На жаль, є постраждалі, а рятувальники гасили пожежі до ранку.

Щиро дякую рятувальникам і силам ППО за збережені життя. Ви – наша опора в найтемніші години. Кожна така ніч доводить, наскільки важливо нам мати достатньо засобів оборонятися. Це питання того, чи дозволить світ черговій російській ракеті влучити в український будинок і забрати десятки життів,

– додала Зеленська.

Наслідки атаки на Київ 4 липня

Внаслідок атаки у Києві виникло багато пожеж, тож влада просила мешканців міста зачиняти вікна через велику кількість продуктів горіння у повітрі.

В Укрзалізниці повідомили, що пошкоджена залізнична інфраструктура.

Крім того, постраждали об'єкти "Нової пошти": відділення та сортувальне депо, поблизу якого також загорілися два автомобілі. На щастя, постраждалих немає. Компанія перебуває з клієнтами на зв'язку.