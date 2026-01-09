У будинок Софії Нерсесян влучив шахед: "Найстрашніша ніч у моєму житті"
- Шахед влучив у будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян під час обстрілу Києва.
- Софія Нерсесян опублікувала фото та відео пошкодженої будівлі, назвавши цю ніч "найстрашнішою" у своєму житті.
Усю ніч Росія обстрілювала Київ. Шахед влучив у будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нерсесян. Наразі дівчинка не розкрила деталей.
Не пропустіть Ракет з "тушок" не було: у Повітряних силах розповіли особливість атаки 9 січня
Уночі Софія Нерсесян опублікувала сториз, де зазначила, що ненавидить Росію. Вранці дівчинка показала фото пошкодженої будівлі й написала: "Найстрашніша ніч у моєму житті".
Згодом Нерсесян поширила відео будівлі, яка зазнала пошкоджень унаслідок нічної російської атаки. Наразі чекаємо офіційної інформації від Софії, чи все добре з нею та її сім'єю.
Наслідки атаки на Київ / відео з інстаграму Софії Нерсесян
Що відомо про атаку на Київ 9 січня?
Уночі російська армія здійснила комбінований удар по Києву. Ворог запустив БпЛА, крилаті ракети та балістику. Є пошкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.
Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання.
В Офісі генпрокурора розповіли, що пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, дитсадок, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція. Володимир Зеленський повідомив, що також постраждала будівля Посольства Катару.
Наразі у столиці відомо про 4 загиблих і понад 20 поранених.