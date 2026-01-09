У будинок Софії Нерсесян влучив шахед: "Найстрашніша ніч у моєму житті"

Усю ніч Росія обстрілювала Київ. Шахед влучив у будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нерсесян. Наразі дівчинка не розкрила деталей.

Уночі Софія Нерсесян опублікувала сториз, де зазначила, що ненавидить Росію. Вранці дівчинка показала фото пошкодженої будівлі й написала: "Найстрашніша ніч у моєму житті".

Софія Нерсесян вийшла на зв'язок під час атаки Росії / Скриншот з інстаграму артистки

Софія Нерсесян показала наслідки обстрілу / Скриншот з інстаграму співачки

Згодом Нерсесян поширила відео будівлі, яка зазнала пошкоджень унаслідок нічної російської атаки. Наразі чекаємо офіційної інформації від Софії, чи все добре з нею та її сім'єю.

Наслідки атаки на Київ / відео з інстаграму Софії Нерсесян

Що відомо про атаку на Київ 9 січня?