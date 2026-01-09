В дом Софии Нерсесян попал шахед: "Самая страшная ночь в моей жизни"

Всю ночь Россия обстреливала Киев. Шахед попал в дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян. Пока девочка не раскрыла деталей.

Ночью София Нерсесян опубликовала сториз, где отметила, что ненавидит Россию. Утром девочка показала фото поврежденного здания и написала: "Самая страшная ночь в моей жизни".

София Нерсесян вышла на связь во время атаки России / Скриншот из инстаграма артистки

София Нерсесян показала последствия обстрела / Скриншот из инстаграма певицы

Впоследствии Нерсесян распространила видео здания, которое получило повреждения в результате ночной российской атаки. Сейчас ждем официальной информации от Софии, все ли хорошо с ней и не семьей.

Последствия атаки на Киев / видео из инстаграма Софии Нерсесян

Что известно об атаке на Киев 9 января?