9 января, 12:52
В дом Софии Нерсесян попал шахед: "Самая страшная ночь в моей жизни"

Мария Примыч
Основні тези
  • Шахед попал в дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян во время обстрела Киев.
  • София Нерсесян опубликовала фото и видео поврежденного здания, назвав эту ночь "самой страшной" в своей жизни.

Всю ночь Россия обстреливала Киев. Шахед попал в дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян. Пока девочка не раскрыла деталей.

Ночью София Нерсесян опубликовала сториз, где отметила, что ненавидит Россию. Утром девочка показала фото поврежденного здания и написала: "Самая страшная ночь в моей жизни".

София Нерсесян вышла на связь во время атаки России / Скриншот из инстаграма артистки

София Нерсесян показала последствия обстрела / Скриншот из инстаграма певицы

Впоследствии Нерсесян распространила видео здания, которое получило повреждения в результате ночной российской атаки. Сейчас ждем официальной информации от Софии, все ли хорошо с ней и не семьей.

Последствия атаки на Киев / видео из инстаграма Софии Нерсесян

Что известно об атаке на Киев 9 января?

  • Ночью российская армия осуществила комбинированный удар по Киеву. Враг запустил БпЛА, крылатые ракеты и баллистику. Есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

  • Последствия атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

  • В Офисе генпрокурора рассказали, что повреждены 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция. Владимир Зеленский сообщил, что также пострадало здание Посольства Катара.

  • Сейчас в столице известно о 4 погибших и более 20 раненых.