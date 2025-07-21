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Show24 Українські зірки Понад 100 мільйонів: скільки коштів для Сил оборони зібрали на масштабному Atlas Festival
21 липня, 14:05
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Понад 100 мільйонів: скільки коштів для Сил оборони зібрали на масштабному Atlas Festival

Софія Хомишин
Основні тези
  • На Atlas Festival, що пройшов у Києві, зібрали 106 694 162 гривень для проєкту "Дронопад" на захист від ворожих дронів.
  • Фестиваль відвідали понад 70 тисяч людей, і збір коштів продовжується для підсилення ППО України.

З 18 до 20 липня у Києві пройшов найбільший музичний фестиваль України – Atlas Festival. Окрім концертів, цього року подія мала важливу мету – допомогти захистити українське небо від ворожих безпілотників.

Начальник Київської міської військової адміністрації розсекретив, скільки коштів зібрали на Atlas Festival за три дні. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Тимура Ткаченка. 

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Так, фестиваль разом із Фондом "Повернись живим" та ПриватБанком запустили збір №13 на 100 мільйонів гривень на проєкт "Дронопад", що допомагає збивати ворожі БпЛА.

Протягом трьох днів Atlas Festival відвідали понад 70 тисяч людей, і завдяки їхній підтримці організатори не лише досягли цільової суми, а й перевищили її. Вже вдалося зібрати 106 694 162 гривень.

Такі заходи (як Atlas Festival – 24 Канал), окрім культурної цінності, мають і цілком прагматичний результат: в українському повітряному просторі стане значно менше летючої російської дронової нечисті,
– наголосив начальник Київської міської військової адміністрації. 

Збір ще триває, тож кожен охочий може долучитися та зробити донат. Кошти підуть на посилення ППО і допоможуть зберегти життя мирних українців.

Що відомо про Atlas Festival 2025