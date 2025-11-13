Автобус гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ потрапив у ДТП в Дніпрі: з'явилися кадри з місця подій

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ днями вирушив на гастролі. Під час візиту у Дніпро їхній автобус потрапив у ДТП.

Відео з'явилося на ютуб-каналі Информатор Exclusive, передає 24 Канал.

12 листопада камера відеоспостереження у місті зафіксувала як автобус гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на повороті зіштовхнувся з автівкою Hyundai. Інцидент відбувся на вулиці Старокозацькій о 14:41.

Автобус БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ потрапив у ДТП в Дніпрі: дивіться відео онлайн

В інстаграм-сторіс команда БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показала вже кадри з виступу у Дніпрі. Водночас ДТП наразі ніяк не коментувала.

Редакція 24 Каналу звернулася до представників гурту за коментарем, однак на момент публікації відповіді не отримала.

З соцмереж колективу відомо, що музиканти зараз перебувають у турі "Сильні серця". Вони зіграють концерти не лише в Україні, а й в США, Канаді та Європі.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступили в Дніпрі / Скриншот з інстаграм-сторіс

