Автобус гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ потрапив у ДТП в Дніпрі: з'явилися кадри з місця подій
- Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ потрапив у ДТП в Дніпрі під час гастролей.
- Їхній автобус зіштовхнувся з автомобілем Hyundai.
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ днями вирушив на гастролі. Під час візиту у Дніпро їхній автобус потрапив у ДТП.
Відео з'явилося на ютуб-каналі Информатор Exclusive, передає 24 Канал.
12 листопада камера відеоспостереження у місті зафіксувала як автобус гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на повороті зіштовхнувся з автівкою Hyundai. Інцидент відбувся на вулиці Старокозацькій о 14:41.
В інстаграм-сторіс команда БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показала вже кадри з виступу у Дніпрі. Водночас ДТП наразі ніяк не коментувала.
Редакція 24 Каналу звернулася до представників гурту за коментарем, однак на момент публікації відповіді не отримала.
З соцмереж колективу відомо, що музиканти зараз перебувають у турі "Сильні серця". Вони зіграють концерти не лише в Україні, а й в США, Канаді та Європі.
Хто ще з зірок нещодавно потрапив у ДТП?
- Реперка alyona alyona потрапила в аварію, коли їхала на вокал. Після цього в неї забрали права та видали тимчасові.
- Співачка Lida Lee також потрапила у ДТП. У неї це відбулося напередодні знімань нового кліпу. Тоді артистка навіть отримала травму, тому медики наклали їй бандаж на шию.
- Напередодні український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін заснув за кермом і злетів з дороги.