Виїхала з України та вийшла заміж: як склалось життя переможниці "Х-Фактора" Аїди Ніколайчук

Свого часу Аїда Ніколайчук вразила суддів "Х-Фактора" своїм вокалом настільки, що вони банально не повірили, що це справді її голос. Дівчина повернулась у наступному сезоні та завоювала перемогу. Однак її кар'єра розвивалась по-різному.

Аїда Ніколайчук народилась в Одесі й з самого дитинства захоплювалась співом. Їй добре вдавалися гуманітарні науки: малювання й музика. У матеріалі 24 Каналу читайте більше про життя та кар'єру артистки й де вона зараз.

Музична кар'єра та участь в "Х-Факторі"

Після вступу до коледжу Аїда Ніколайчук познайомилась з хіп-хоп гуртом і стала бек-вокалісткою. Там вона співала кілька років. По завершенню навчання дівчина змінила кілька робіт, а у 2011 році вирішила спробувати свої сили у 2 сезоні шоу "Х-Фактор".

Тоді Ігор Кондратюк та Серьога запідозрили, що Аїда використовує фонограму. Однак вона виконала пісню a capella та довела свій талант. Та на етапі тренувального табору співачка покинула проєкт.

Аїда Ніколайчук у 2 сезоні: дивіться відео онлайн

Аїда не опустила рук та взяла участь у "Х-Фактор онлайн". Там вона перемогла, тому автоматично потрапила до тренувального табору: і цього разу пройшла далі. Її наставником став Ігор Кондратюк.

Цікаво, що упродовж проєкту Ніколайчук жодного разу не була в номінації на вибування. 5 січня 2013 року її оголосили переможницею 3 сезону.

Аїда Ніколайчук у фіналі 3 сезону: дивіться відео онлайн

Після тріумфу Аїда Ніколайчук уклала контракт з компанією Sony Music та зайнялась сольною кар'єрою: представляла свої перші після та альбоми. Також пробувала свої сили у Нацвідборі на Євробачення-2014 та Євробачення-2016.

Згодом Аїда Ніколайчук розірвала контракт з Sony Music та взяла перерву у творчій діяльності.

Де зараз Аїда Ніколайчук?

У 2022 році Аїда Ніколайчук виїхала жити у Сполучені Штати Америки. Там вона залишається і надалі й розвиває кар'єру під сценічним ім'ям AIDA. Артистка не забуває про війну в рідній країні й активно поширює інформацію про російські злочини на своїй сторінці від початку вторгнення і дотепер.

AIDA – "Ніколи не здамося": дивіться відео онлайн

Від першого шлюбу Аїда виховує сина, вдруге вона вийшла заміж за білоруса Микиту Подольського.

У 2024 році Аїда Ніколайчук повідомила, що втретє вийшла заміж. Її обранець – голлівудський каскадер Даніело Лосісеро. Через рік пара відгуляла весілля у колі рідних.