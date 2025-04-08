Була хорошою дитиною, – бабуся Анни Трінчер зізналась, що їй не подобається в онуці

Бабуся Анни Трінчер підтримала співачку на прем'єрі її нового треку "Зірочка палай". На події вона зізналася, за що може критикувати онуку.

Бабуся співачки, Олена, поділилась, що вважає онуку "мудрою не за віком". Вона зізналась, що Анна не надто прислуховується до її порад. Про це пише Show 24 у програмі "Тур зірками".

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Бабуся Анни Трінчер розповіла, що може критикувати онуку за її відвертість. Також бабусі Олені не подобається, коли дівчина щось у собі змінює.

Мені дуже не подобається, коли вона показує себе дуже відверто, як на мене, це погано. У мене завжди болить серце, бо вона втрачає свою індивідуальність (коли щось змінює в собі, – Show 24). Була ж милою, хорошою дитиною,

– поділилась бабуся виконавиці.

Вона також додала, що позитивно поставилась до того, що співачка збільшила груди.

"Але ж груди – це зовсім інше. Дівчину прикрашає цей елемент. Груди потрібні, а губи мені не подобаються", – зізналась жінка.



Анна Трінчер з бабусею / Фото з інстаграму Анни Трінчер

Додамо, раніше Анна Трінчер розповіла про несподіваний дзвінок від батька, з яким не спілкується 7 років. Співачка зізналася, що не наважилась підняти слухавку.

За словами Анни Трінчер, її відносини з татом погіршилися з 12 років, коли він пішов з сім'ї. За цей час вона намагалася довести, що є донькою, якою можна пишатись. Але тепер артистка сумнівається, чи зможе відновити з батьком зв'язок.