Епоха завершується, – бар Євгена Клопотенка у Львові повідомив про закриття

Заклад Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк "Інші" закривається. Бар, що розташований у Львові, працюватиме до кінця травня.

Новиною поділилась команда закладу на офіційній сторінці в інстаграмі. Працівники поділилися, що за роки існування бар став не просто місцем роботи – там відбувалися благодійні вечори, нові знайомства, щирі розмови.

Епоха "Інші бару" завершується. Дякуємо всім, хто приходив "на один коктейль", а залишався до ночі. Хто повертався знову і знову. Хто зробив цей бар частиною свого життя, а нас – частиною свого Львова,

– поділилися в команді закладу.

Бар запрошує провести останні дні разом – 30 та 31 серпня. Нагадаємо, що він розташований на площі Соборній, 2а. Також команда заінтригувала словами про можливе майбутнє закладу.

"Ми не кажемо "бувайте". Ми кажемо – до скорої зустрічі. Бо далі точно буде щось нове. Слідкуйте за новинами!" – йдеться у дописі.



Євген Клопотенко та Інна Поперешнюк / Фото з інстаграму бару "Інші"

Що варто знати про заклад "Інші"?

"Інші" – це бар-ферма, засновниками якого є кулінар Євген Клопотенко та бізнесвумен Інна Поперешнюк. Заклад відкрили на початку повномасштабного вторгнення, тому в перші дні працівники часто годували тих, у кого не було змоги заплатити, допомагали людям.

Місія закладу – використовувати фермерські локальні продукти у стравах та напоях. Ідея бару полягає в тому, щоб довести, що овочі мають набагато більший потенціал, ніж просто бути закусками чи інгредієнтами страв.