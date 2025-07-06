Барабанник гурту "Жадан і Собаки" повідомив про мобілізацію
- Віталій Бронішевський, барабанник гурту "Жадан і Собаки", мобілізувався до Національної гвардії України і проходить вишкіл.
- Він приєднався до 13-ї бригади "Хартія", де також служить лідер гурту Сергій Жадан.
Учасник гурту "Жадан і Собаки" поповнив лави Національної гвардії. Віталій Бронішевський мобілізувався та вже проходить вишкіл.
Віталій Бронішевський вже показав перше фото у військовій формі. Про мобілізацію музиканта повідомили на сторінці гурту "Жадан і Собаки", передає Show 24.
До слова Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з літератури
Видається, що барабанник гурту поповнив лави 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", де також служить лідер колективу Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук.
Друзі, хочемо вас проінформувати, що наш барабанник Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії й нині проходить вишкіл. Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця Хартії й чекаємо на нього в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами й закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки,
– повідомили в колективі.
Віталій Бронішевський / Фото з інстаграму гурту
Сергій Жадан мобілізувався рік тому
- Сергій Жадан та інші учасники гурту "Жадан і Собаки" мобілізувалися у червні минулого року. Вже в липні вони завершили навчання та отримали шеврони бригади "Хартія".
- Письменник та музикант пояснював, що вирішив мобілізуватися, коли побачив закон про мобілізацію. Він обрав саме "Хартію", адже допомагав цьому підрозділу з початку повномасштабного вторгнення.
- Зараз Сергій Жадан служить у секції військово-цивільного комунікування. Тобто займається зв'язками всередині бригади та зовні між бригадою й суспільством.