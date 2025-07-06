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Show24 Українські зірки Барабанник гурту "Жадан і Собаки" повідомив про мобілізацію
6 липня, 18:05
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Барабанник гурту "Жадан і Собаки" повідомив про мобілізацію

Марія Касій
Основні тези
  • Віталій Бронішевський, барабанник гурту "Жадан і Собаки", мобілізувався до Національної гвардії України і проходить вишкіл.
  • Він приєднався до 13-ї бригади "Хартія", де також служить лідер гурту Сергій Жадан.

Учасник гурту "Жадан і Собаки" поповнив лави Національної гвардії. Віталій Бронішевський мобілізувався та вже проходить вишкіл.

Віталій Бронішевський вже показав перше фото у військовій формі. Про мобілізацію музиканта повідомили на сторінці гурту "Жадан і Собаки", передає Show 24

До слова Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з літератури 

Видається, що барабанник гурту поповнив лави 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", де також служить лідер колективу Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук. 

Друзі, хочемо вас проінформувати, що наш барабанник Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії й нині проходить вишкіл. Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця Хартії й чекаємо на нього в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами й закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки, 
– повідомили в колективі. 


Віталій Бронішевський / Фото з інстаграму гурту

Сергій Жадан мобілізувався рік тому

  • Сергій Жадан та інші учасники гурту "Жадан і Собаки" мобілізувалися у червні минулого року. Вже в липні вони завершили навчання та отримали шеврони бригади "Хартія".
  • Письменник та музикант пояснював, що вирішив мобілізуватися, коли побачив закон про мобілізацію. Він обрав саме "Хартію", адже допомагав цьому підрозділу з початку повномасштабного вторгнення.
  • Зараз Сергій Жадан служить у секції військово-цивільного комунікування. Тобто займається зв'язками всередині бригади та зовні між бригадою й суспільством. 