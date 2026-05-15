Ділан Спроус і Барбара Палвін уперше стануть батьками

Американський актор Ділан Спроус та угорська модель Барбара Палвін очікують на народження первістка. Радісну новину вони оголосили під час 79-го Каннського кінофестивалю, який зараз проходить у Франції.

Про це повідомляє People.

Барбара Палвін з'явилась на Каннському кінофестивалі з округлим животиком. Вона одягла світло-блакитну сукню з короткими рукавами, низ прикрашений пір'ям.

На фотографіях модель ніжно тримається за животик. Вона розпустила волосся, зробила нюдовий макіяж і доповнила свій образ прикрасами: сережками та колечками.

Ділан Спроус позував на червоній доріжці поруч з дружиною. Для заходу він обрав у чорний смокінг, краватку-метелик та білу сорочку.

Барбара Палвін і Ділан Спроус / Фото Getty Images

Згодом актор та модель підтвердили вагітність в інстаграмі, опублікувавши спільний допис. Зірки поширили знімок УЗД, на якому їхній малюк показує символ рок-н-ролу.

Що відомо про стосунки Ділана Спроуса та Барбари Палвін?

Ділан Спроус і Барбара Палвін познайомилися на вечірці у 2017 році, а почали зустрічатися у червні 2018-го. Незабаром модель зізналась, що "зараз дуже закохана".

Мені здається, що знайшла ідеального хлопця. Він дуже добрий і ніжний,

– говорила Барбара.

Спроус і Палвін підтвердили свої заручини у червні 2023 року, а через місяць одружилися. Церемонія пройшла в Угорщині.