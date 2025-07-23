"Не відбілюйте прихильницю Путіна": у Німеччині протестували проти виступу росіянки Нетребко

Увечері 22 липня у центрі Берліна люди протестували перед виступом російської оперної співачки Анни Нетребко. Демонстрація відбулася на площі Жандарменмаркт – саме там путіністка мала виступи в рамках фестивалю класичної музики Classic Open Air.

Протестувальники, яких було близько 200, зібралися біля трьох основних входів на концерт. Про це повідомляє Show24 з посиланням на DW.

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Протестувальники тримали у руках плакати з надписами "Nepotrebko", "Не відбілюйте прихильницю Путіна Нетребко. Змусьте її відповісти за наслідки свого вибору", "Як це – бути прихильником геноциду?" Людям, які проходили контроль на вхід на фестиваль, скандували німецькою мовою "Жодної сцени для російської пропаганди", "Ганьба".

Демонстранти звинувачують Анну Нетребко в тому, що вона публічно підтримує Володимира Путіна, що не достатньо дистанціюється від російського режиму після того, як почалося повномасштабне вторгнення.

Протест проти виступу Нетребко в Берліні / Фото Anna Chaika/DW

Представник туристичного офісу міста VisitBerlin, що просуває захід на своєму офіційному сайті, у коментарі виданню сказав, що не даватиме політичку оцінку фестивалю.

Це Classic Open Air – важлива туристична подія в нашому культурному календарі. Не більше й не менше. Це єдина заява, яку ми можемо зробити,

– зазначив Крістіан Тенцлер.

Українська громадська організація "Віче" – одна з ініціаторів протесту. У травні активісти вже виходили на вулиці Берліна проти виступу Анни Нетребко, а також – двома роками раніше.

Зауважимо, що концерт відбувся. Усі квитки були розкуплені, а біля огорожі збиралися ще люди, щоб послухати виступ росіянки. Відвідувачі відмовилися спілкуватися з журналістами, а частина обурювалася протестом.

Нагадаємо, наприкінці травня українці вийшли на мітинг проти концерту Моргенштерна у Варшаві. Попри це, російський репер таки виступив у столиці Польщі.