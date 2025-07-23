Протестующие, которых было около 200, собрались возле трех основных входов на концерт. Об этом сообщает Show24 со ссылкой на DW.
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Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Nepotrebko", "Не отбеливайте поклонницу Путина Нетребко. Заставьте ее ответить за последствия своего выбора", "Как это – быть сторонником геноцида?" Людям, которые проходили контроль на вход на фестиваль, скандировали на немецком языке "Никакой сцены для российской пропаганды", "Позор".
Демонстранты обвиняют Анну Нетребко в том, что она публично поддерживает Владимира Путина, что не достаточно дистанцируется от российского режима после того, как началось полномасштабное вторжение.
Протест против выступления Нетребко в Берлине / Фото Anna Chaika/DW
Представитель туристического офиса города VisitBerlin, продвигающего мероприятие на своем официальном сайте, в комментарии изданию сказал, что не будет давать политическую оценку фестивалю.
Это Classic Open Air – важное туристическое событие в нашем культурном календаре. Не больше и не меньше. Это единственное заявление, которое мы можем сделать,
– отметил Кристиан Тенцлер.
Украинская общественная организация "Віче" – одна из инициаторов протеста. В мае активисты уже выходили на улицы Берлина против выступления Анны Нетребко, а также – двумя годами ранее.
Заметим, что концерт состоялся. Все билеты были раскуплены, а у ограды собирались еще люди, чтобы послушать выступление россиянки. Посетители отказались общаться с журналистами, а часть возмущалась протестом.
Напомним, в конце мая украинцы вышли на митинг против концерта Моргенштерна в Варшаве. Несмотря на это, российский рэпер таки выступил в столице Польши.