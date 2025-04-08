Французький письменник Бернар-Анрі Леві отримав військову відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ
- Французький філософ Бернар-Анрі Леві отримав військову відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- Леві активно підтримує Україну через зйомки фільмів, написання публікацій та заклики до посилення міжнародної підтримки, включаючи посилення озброєння та санкцій проти Росії.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вручив відзнаку "За сприяння війську" французькому філософу, письменнику та документалісту Бернару-Анрі Леві.
Він показав кадри з їхньої зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Головнокомандувача ЗСУ.
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Після церемонії нагородження Сирський підкреслив, що неодноразово зустрічався з Леві в зонах бойових дій. Головнокомандувач відзначив, що Бернар-Анрі робить величезну роботу, щоб утримувати Україну у фокусі уваги Заходу через свої фільми, публікації, зустрічі з політиками та виступи на найвищих майданчиках.
Сирський також наголосив на тому, що Леві закликає до конкретних дій щодо підтримки України: посилення озброєння, посилення санкцій проти Росії та визнання російських злочинів геноцидом.
Бернар-Анрі Леві був свідком багатьох військових конфліктів та цілком обґрунтовано визначає російсько-українську війну як "головну війну на планеті", у якій на кону стоїть не лише незалежність України, а й майбутнє Європи та всього Заходу. Виступає як моральний голос західного світу та нагадує, що байдужість до агресії – це співучасть,
– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Що відомо про Бернара-Анрі Леві
- Французький документаліст підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Ще раніше він виступав на підтримку Революції Гідності та особисто виступав із промовами на Майдані.
- Протягом останніх років Леві створив три документальні стрічки про українську боротьбу: "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці", які допомагають міжнародній аудиторії краще розуміти події в нашій країні.
- Він також надає практичну допомогу українцям, зокрема фінансував відновлення Ізюмської центральної міської лікарні, яка постраждала внаслідок окупації.
- Бернар-Анрі публікує матеріали про Україну в провідних світових виданнях та навіть відвідує прифронтові території. Нещодавно він побував у Сумській області, де зустрічався з українськими військовими.