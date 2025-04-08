Французький письменник Бернар-Анрі Леві отримав військову відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вручив відзнаку "За сприяння війську" французькому філософу, письменнику та документалісту Бернару-Анрі Леві.

Він показав кадри з їхньої зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Головнокомандувача ЗСУ.

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Після церемонії нагородження Сирський підкреслив, що неодноразово зустрічався з Леві в зонах бойових дій. Головнокомандувач відзначив, що Бернар-Анрі робить величезну роботу, щоб утримувати Україну у фокусі уваги Заходу через свої фільми, публікації, зустрічі з політиками та виступи на найвищих майданчиках.

Сирський також наголосив на тому, що Леві закликає до конкретних дій щодо підтримки України: посилення озброєння, посилення санкцій проти Росії та визнання російських злочинів геноцидом.

Бернар-Анрі Леві був свідком багатьох військових конфліктів та цілком обґрунтовано визначає російсько-українську війну як "головну війну на планеті", у якій на кону стоїть не лише незалежність України, а й майбутнє Європи та всього Заходу. Виступає як моральний голос західного світу та нагадує, що байдужість до агресії – це співучасть,

– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо про Бернара-Анрі Леві