Неймовірне щастя, – відома блогерка Анна Притула показалась на червоній доріжці в Каннах

Українська блогерка Анна Притула з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона зізналась, що приїхала до Франції на запрошення культового бренду парфумерії.

Інфлюенсерка поділилась своїми враженнями та показала яскраві кадри з події. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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Анна Притула приїхала на 78-й Каннський кінофестиваль на запрошення французького бренду KILIAN PARIS.

Я відчуваю неймовірне щастя та вдячність, за все те, що зараз зі мною відбувається,

– написала блогерка в інстаграм-сторіс.

Анна поспілкувалася із засновником бренду Кіліаном Геннессі та відвідала червону доріжку в елегантній чорній сукні.

Анна Притула в Каннах / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Для довідки! KILIAN PARIS — це розкішний парфумерний бренд, заснований у 2007 році Кіліаном Геннессі, спадкоємцем легендарної родини Hennessy. Бренд славиться не лише своїми стійкими ароматами, а й розкішним дизайном флаконів, які часто оздоблюються золотом, сріблом та кристалами Swarovski.

Що відомо про Анну Притулу

Це інфлюенсерка зі Львова, яка має понад 922 тисячі підписників в інстаграмі.

Вона активно співпрацює з українськими та міжнародними брендами, серед яких ONEBYONE, L’Oréal, Walker та інші.

У своїх соціальних мережах Анна ділиться модними образами, тревел-контентом і beauty-порадами.

Нещодавно в Каннах також була Оля Полякова. Співачка перед виходом на червону доріжку потрапила в ДТП.