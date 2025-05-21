Неймовірне щастя, – відома блогерка Анна Притула показалась на червоній доріжці в Каннах
- Українська блогерка Анна Притула відвідала Каннський кінофестиваль на запрошення парфумерного бренду KILIAN PARIS, поділившись враженнями.
- Анна поспілкувалася із засновником бренду Кіліаном Геннессі та з'явилася на червоній доріжці в елегантній чорній сукні.
- Дівчина має понад 922 тисячі підписників в інстаграмі та співпрацює з українськими та міжнародними брендами.
Українська блогерка Анна Притула з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона зізналась, що приїхала до Франції на запрошення культового бренду парфумерії.
Інфлюенсерка поділилась своїми враженнями та показала яскраві кадри з події. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
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Я відчуваю неймовірне щастя та вдячність, за все те, що зараз зі мною відбувається,
– написала блогерка в інстаграм-сторіс.
Анна поспілкувалася із засновником бренду Кіліаном Геннессі та відвідала червону доріжку в елегантній чорній сукні.
Анна Притула в Каннах / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Для довідки! KILIAN PARIS — це розкішний парфумерний бренд, заснований у 2007 році Кіліаном Геннессі, спадкоємцем легендарної родини Hennessy. Бренд славиться не лише своїми стійкими ароматами, а й розкішним дизайном флаконів, які часто оздоблюються золотом, сріблом та кристалами Swarovski.
Що відомо про Анну Притулу
- Це інфлюенсерка зі Львова, яка має понад 922 тисячі підписників в інстаграмі.
- Вона активно співпрацює з українськими та міжнародними брендами, серед яких ONEBYONE, L’Oréal, Walker та інші.
- У своїх соціальних мережах Анна ділиться модними образами, тревел-контентом і beauty-порадами.
Нещодавно в Каннах також була Оля Полякова. Співачка перед виходом на червону доріжку потрапила в ДТП.