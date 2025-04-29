По ср*ці різкою відпороти, – актор Богдан Бенюк закликав бити дітей за російську мову

Український актор Богдан Бенюк висловився щодо російської мови й тих людей, які продовжують нею спілкуватися. Він підкреслив, що вважає російську – "знаком ворога".

Богдан Бенюк зізнався, що не відповідає тим, хто звертається до нього російською. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Інтерв'юерка запитала думки Богдана Бенюка, яким способом повернути до української мови дітей та підлітків, які протестують і продовжують говорити російською.

Береш різку. І по ср*ці різкою відпороти, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова... Таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона матиме гордість, почуватиметься українцем, у неї не буде питань, як говорити з однокласниками. І не почуватиметься вигнанцем у класі. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. Воюй із ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою з-під води по голові бий старших,

– сказав Богдан Бенюк.

Актор нагадав, що пішов четвертий рік війни. Він вважає, що люди, які спілкуються російською мовою, служать загарбнику й ворогу.

"Я не бажаю такої України, де друга мова російська. Такого не може бути. Хтось каже, що це ж як у Швейцарії, різні кантони. Ні. Президент російський, ця сволота сказала дуже важливе: "Росія закінчується там – де закінчується російська мова". Це не порожні слова. Ми та країна, яка має такого ворога, як ніхто інший у світі", – заявив Богдан Бенюк.

Яку ще заяву зробив Бенюк

В інтерв'ю Аліні Доротюк Богдан Бенюк також прокоментував скандал навколо викладачів КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, яких звинуватили у харасменті, сексуальних домаганнях і жорстокій поведінці щодо студентів.

Актор вважає, що ситуація "роздута медіа", а звинувачення недоведені. Він заступився за колег-викладачів, зокрема Юрія Висоцького. Бенюк заявив, що скандал – це "внутрішня кухня", де мають розбиратися сам Висоцький і його "невдалі студентки й студенти".