Блогер-пліткар Богдан Беспалов підтвердив чутки про мобілізацію і показав перше фото

Український блогер Богдан Беспалов розсекретив, де перебуває після загадкового зникнення. Чоловік повідомив, що зараз служить у війську.

Богдан Беспалов вперше за тривалий час опублікував своє актуальне фото. Знімок з'явився у його соцмережах.

До слова Дзідзьо вперше розповів про племінницю, яка служить у ЗСУ: "Родинна гордість"

Блогер постав у військовій формі, з бронежилетом і каскою. Таким чином Богдан підтвердив чутки про мобілізацію.

Служу українському народові,

– написав Богдан Беспалов.



Богдан Беспалов / Фото з інстаграму Богдана Беспалова

Враховуючи те, що Богдан Беспалов востаннє виходив на зв'язок близько двох місяців тому, можна припустити, що блогер уже пройшов базову військову підготовку. Більше деталей він наразі не повідомляє. Де служитиме Беспалов – наразі також невідомо.

Коли зник Богдан Беспалов?

Зазначимо, останні два місяці Богдан Беспалов майже не виходив на зв'язок, а його телеграм-канал вели адміністратори й помічники.

24 січня блогер записав голосове повідомлення, в якому сказав, що не може бути на зв'язку та не знає, коли повернеться до роботи. У телеграм-каналі "Злива" запідозрили, що Богдана Беспалова мобілізували. Деякі користувачі писали про те, що це пов'язано з впливом "певної медійної особи".

На початку березня блогер записав голосове повідомлення для своєї аудиторії та спростував чутки про те, начебто він перебуває у СІЗО або ж виїхав з України. Богдан Беспалов заявив, що є певна людина, яка прагнула його зникнення.

Що відомо про Богдана Беспалова?

Богдан Беспалов – блогер, контент якого здебільшого базується на плітках про українських знаменитостей. На його ютуб-канал, де раніше періодично виходили випуски, підписано понад 80 тисяч людей.

В інтерв'ю Богдан Беспалов зізнавався, що йому часто пропонують замовні матеріали, на які він не погоджується. Також блогер розповідав про погрози з боку медійних людей, про яких він публікував чутки.

Раніше Беспалов пояснював, що не служить у війську, бо має проблеми зі здоров'ям. За його словами, всі документи у нього були в порядку, а дані оновлені. Часто Беспалов публікував збори для ЗСУ.