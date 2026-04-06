Зірка "Гаррі Поттера" вдруге стане мамою: ніжні фото з животиком
Британська акторка Бонні Райт оголосила про другу вагітність. Зірку пам'ятають як Джіні Візлі у культових фільмах про Гаррі Поттера.
Радісною новиною про поповнення в сім'ї Бонні Райт поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Цікаво, що акторка сповістила про вагітність на Великдень – 5 квітня.
Акторка опублікувала теплі домашні кадри. Вона позувала разом з сином на дивані у білій футболці та штанах. На фото виднівся злегка округлий живіт Бонні.
Двоє малюків на моїх колінах – наш другий маленький землянин приєднається вже цієї осені!
– оголосила зірка "Гаррі Поттера".
Бонні Райт з сином / Фото з інстаграму Бонні Райт
У коментарях акторку засипали привітаннями друзі, близькі та колеги.
Що відомо про особисте життя Бонні Райт?
- Зірка "Гаррі Поттера" мала стосунки з актором Джеймі Кемпбеллом Бовером. Пара заручилась, однак їхні стосунки не склалися.
- У 2020 році стало відомо, що Бонні Райт зустрічається з Ендрю Лококо. Через два роки вони одружилися, а восени 2023 року стали батьками. У подружжя народився син Еліо.
- Бонні Райт зізнавалася, що після того, як стала матір'ю, ще більше захопилась її "екранними батьками" – Моллі та Артуром Візлі, пише People. На думку акторки, вони дуже турботливі, милі та віддані одне одному.