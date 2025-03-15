Де зараз зірка "Маски-шоу" Борис Барський, який вперше став дідусем

Борис Барський – одесит і зірка трупи "Маски-шоу". Акторська кар'єра зробила його справжньою знаменитістю, а от в особистому житті довелось пережити втрату близької людини.

В Одесі Борис народився і навчався. Мріяв про професію фізика-ядерника, тому вищу освіту здобував в Одеському політехнічному інституті. Під час навчання чоловік працював інженером та паралельно відвідував студію пантоміми. Барський прийшов до висновку, що на сцені йому комфортніше. Як розвивалась кар'єра актора, що відомо про його особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Від "Маски-шоу" до написання книжок

Разом із колегою В'ячеславом Полуніним, Барський гастролював містами країни. Як казав актор, Полунін для нього став одним із вчителів. 1984 рік був для Бориса знаковим, адже тоді він доєднався до комік-трупи "Маски-шоу". У телевізійній версії актор знявся у всіх серіях, тому його впізнаваність і популярність різко зросли.

У 1992 році чоловік закінчив Російський інститут театрального мистецтва (інша популярна назва – ГІТІС). Вже у 2009 році Борис отримав звання народного артиста України.

Борис Барський і Георгій Делієв / Фото з фейсбуку Бориса Барського

Георгій Делієв є колегою та товаришем Барського. Ще до повномасштабної війни він нажив собі неоднозначної слави щодо висловлювань про Україну та окупованого Криму. А після 24 лютого 2022 року з родиною виїхав за кордон.

Згодом Борис знайшов себе не тільки в театральному мистецтві, а й поетиці та письменництві. Він видав 7 книжок.

Особисте життя

Борис одружений. Зі своєю обраницею Наталею він познайомився у 1980 році у студії пантоміми. Там жінка працювала костюмером. У шлюбі пара перебуває понад 40 років.

Максим Барський з дружиною / Скриншот з відео

2010 рік став трагічним для родини. У віці 25 років помер син коміка. У Костянтина була затяжна хвороба через серцевий напад.

Костянтин Барський / Скриншот з відео

У 2023 році артист поділився, що важко переживав втрату сина і зазначив, що дуже добре розуміє матерів, які втрачають дітей на війні.

Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли говорять, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких в голові змінюється все. Це не переживеш, з цим доводиться жити,

– казав Борис Барський.

У подружжя залишилась донька Анастасія. У квітні 2022 року вона народила дівчинку, але про це стало відомо тільки зараз. Від так, комік вперше став дідусем.

У квітні 2022 року Настя зробила мене дідусем. Це сталося в Болгарії, а за три місяці вони повернулися до Одеси. Нашу внучку звуть Валечка. Ім'я обирали батьки, чим керувалися, не можу сказати, не питав про це,

– зазначив Борис Барський.

Громадянська позиція

Коли Росія незаконно окупувала Крим, актори з трупи "Маски-шоу" припинили виступи на півострові. Барський продовжив спілкування з друзями з Росії й завжди зазначав, що тут, в Україні, ніхто не утискає російськомовних людей.

Однак Борис і сьогодні продовжує спілкуватись російською, навіть у соцмережах.

"У мене українська родина. І ми все життя розмовляли двома мовами й чудово одне одного розуміли. Це не проблема. Проблема трошки інша. Людину слід судити за вчинками, а не за мовою, якою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. І ще важливо, що для Одеси це культурна спадщина. Я не бачу тут проблеми. У чому проблема? У неприйнятті? У відторгненні? Ну сваріть мене за це", – відверто висловився актор.

Борис Барський / Фото з фейсбуку актора

Днями, Олександр Еллерт, комік і переможець шоу "Холостячка", зазнав критики через виступ російською мовою в США, де пожартував про президента України Володимира Зеленського. Елерт грубо відповів на хейт.

Де зараз Борис Барський

Велику війну гуморист зустрів вдома. Він ухвалив рішення залишатись в Одесі й не покидати рідної країни. В одному з інтерв'ю Борис пригадав емоції, які вирували в нього 24 лютого 2022 року.

То був шок! Схожий стан мав 11 вересня 2001 року, коли стався теракт у США. Тоді ми збиралися до Нью-Йорка – виліт за два дні, а ти дивишся цей кошмар по ТБ і не віриш своїм очам. Так і 24 лютого 2022-го: слухав, дивився і не вірив. Дуже швидко прийшло розуміння: все, що було в Штатах, у порівнянні з тим, що відбувалося і відбувається у нас – дитячий садок,

– розповідав артист.

Згодом в Одесі Барський відкрив Дім Клоунів і продовжив займатись тим, що вміє найкраще – виступати на сцені. Чоловік влаштовував виступи для військових, брав участь у благодійних заходах тощо. За вагомий внесок та сприяння ЗСУ Бориса Барського нагородили відзнакою "Гордість нації".