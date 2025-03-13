Щоправда, відповідь на хейт від гумориста не забарилась. Колишній сценарист "Кварталу 95" послав агресивного коментатора, пише Show 24.

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Так, Олександр поділився фрагментом зі свого виступу в Америці.

Я не знаю, що буде з моєю країною, можливо, у нас деякі складнощі, але як президент і лідер він (Володимир Зеленський – 24 Канал) показав себе таким самим, як на роботі, яким я його знаю. Я пишався вчора своїм президентом,

– сказав у відео гуморист.

Для контексту! Ймовірно, під час стендапу Олександр Еллерт згадав про суперечку Зеленського з Трампом і Венсом у Білому домі.

У коментарях один з користувачів назвав Еллерта "клоуном" і розкритикував його за використання російської мови.

У відповідь комік доволі різко відреагував українською: "Добре. Від*бись... Ой, відпишись". Ця суперечка швидко розлетілася в соціальних мережах, але згодом і коментар, і відповідь були видалені.

Як Олександр Еллерт виїхав за кордон

Комік переїхав до Каліфорнії влітку 2022 року. Він пояснив, що залишив країну "офіційно за всіма нормами законодавства" і навіть повертався в Україну двічі – у липні та грудні 2022 року.

За словами його колеги Олександра Рибака, Еллерт має проблеми зі здоров'ям, імовірно, астму.