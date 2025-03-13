Правда, ответ на хейт от юмориста не заставил себя ждать. Бывший сценарист "Квартала 95" послал агрессивного комментатора, пишет Show 24.

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Так, Александр поделился фрагментом из своего выступления в Америке.

Я не знаю, что будет с моей страной, возможно, у нас некоторые сложности, но как президент и лидер он (Владимир Зеленский – 24 Канал) показал себя таким же, как на работе, каким я его знаю. Я гордился вчера своим президентом,

– сказал в видео юморист.

Для контекста! Вероятно, во время стендапа Александр Эллерт вспомнил о споре Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме.

В комментариях один из пользователей назвал Эллерта "клоуном" и раскритиковал его за использование русского языка.

В ответ комик довольно резко отреагировал на украинском: "Хорошо. От*бись... Ой, отпишись". Этот спор быстро разлетелся в социальных сетях, но впоследствии и комментарий, и ответ были удалены.

Как Александр Эллерт уехал за границу

Комик переехал в Калифорнию летом 2022 года. Он объяснил, что покинул страну "официально по всем нормам законодательства" и даже возвращался в Украину дважды – в июле и декабре 2022 года.

По словам его коллеги Александра Рыбака, Эллерт имеет проблемы со здоровьем, вероятно, астму.