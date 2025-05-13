Вже не вперше підтримав: Борис Джонсон показався в куртці від українського бренду

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав український бренд. Він показався в куртці з колекції DAMIRLI та ДТЕК, яку створили на підтримку українських енергетиків.

Відповідне фото DAMIRLI опублікував на своїй інстаграм-сторінці, пише Show 24. Цікаво, що Борис Джонсон вже не вперше підтримує цей український бренд.

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Компанія ДТЕК та український бренд DAMIRLI представили куртку, яку створили на основі робочої форми енергетиків, які з початку повномасштабного вторгнення невтомно працюють, аби відновити українську енергетику, та повертають світло в українські домівки. Головний герой кампанії – професійний боксер Олександр Усик.

На рукаві куртки вишита емблема "Fight for the Light". 100% з продажу передадуть громадській організації Gen Ukrainian. Вона підтримує дітей і підлітків, які пережили травматичний досвід внаслідок війни.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову підтримав український бренд DAMIRLI – цього разу його помітили в куртці з нової благодійної колекції, створеної у співпраці з енергетичною компанією ДТЕК. Це вже четвертий вихід Джонсона у речах бренду та другий випадок його участі в благодійних ініціативах DAMIRLI,

– йдеться у дописі.

Борис Джонсон в куртці з колекції DAMIRLI та ДТЕК / Фото з інстаграму DAMIRLI

Бренд подякував Борису Джонсону, справжньому другу України, за підтримку.

Борис Джонсон відвідав Київ

Нагадаємо, що у роковини повномасштабного вторгнення Борис Джонсон приїхав до Києва. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії відвідав "Книгарню Є" на Центральному залізничному вокзалі.

Джонсону вручили подарунок: український прапор, шкарпетки та книгу Саші Маслова Ukrainian Railroad Ladies. А він підписав декілька примірників своєї книги "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію".