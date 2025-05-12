Режисерка Таню Муіньо знімала кліп у Тбілісі, столиці Грузії. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм кліпмейкерки.

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Таню Муіньо працювала над відеороботою з іншими українськими митцями. Ролик знімав оператор Микита Кузьменко, а стилісткою та креативною директоркою була Маргарита Шекель. Відео зібрало вже понад 200 тисяч переглядів.

У кліпі Sevdaliza з'являється у відвертих образах, але не в контексті об'єктивізації, а щоб продемонструвати свою свободу. Уривки з пісні та образи з кліпу відсилають до інших тем – підтримки жінкам, ЛГБТК+ спільноті, біженцям.

Маргарита Шекель для DTF Magazine зізналась, що організувати процес було дуже складно. Серед причин – російські обстріли.

Я готувала цей проєкт у лютому в Києві, з ванної кімнати, яку використовувала як укриття. Під сирени та вибухи ми домовлялися з брендами з чотирьох країн Європи, Китаю та США, організовували доставку до Грузії. Було багато логістичних складнощів: затримки на митницях, складнощі з кастомізацією в Грузії. Але команду складали українці та грузини – люди з надзвичайною стресостійкістю, які знають, як виживати в хаосі,

– поділилась Шекель.

Sevdaliza – нідерландська попспівачка іранського походження. У 2014 році випустила дебютний сингл, а за ним презентувала мініальбом. Артистка відома експериментальною музикою, де поєдналися елементи трип-хопу, електроніки, R&B та альтернативного попу.

Нагадаємо, раніше Таню Муіньо перемогла на Hollywood Music Video Awards у номінації "Режисер року". Вона здобула нагороду за кліп для Леді Гаги – Disease.